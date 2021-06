Nädalavahetusel liiguvad üle Eesti hoovihmapilved

Nädalavahetusel sajab mitmel pool hoovihma, uus nädal on jälle kuivem.

Laupäeva öösel on veel pilvi vähe ja sadu ka pole. Tuul on enne keskööd muutliku suunaga, pärast keskööd puhub valdavalt lõunakaarest 2 kuni 7 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 9 kuni 16 kraadi juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul läheneb saartele vihmasadu, mandril on veel kuiv ja mitmel pool päikeseline. Tuul puhub lõunakaarest 2 kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 16 kuni 19 kraadi.

Päeval on tublisti pilvisem ja hooti sajab vihma. Mitmel pool on ka äikest ja sadu võib tugev olla. Tuul puhub endiselt lõunakaarest 3 kuni 9, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis, äikesega on puhanguid tugevamaidki. Soojamaksimum küündib 25 kraadini.

Õhtul sajab paljudes kohtades vihma ja äikeseoht on suur. Samal ajal väheneb saartel sajuvõimalus ja pilvkate hõreneb. Lõunakaare tuul puhub 3 kuni 9, iiliti 12 meetrit sekundis ning temperatuur langeb 14 kuni 19 kraadini.

Pühapäeval liigub vihmasadu edasi ida poole, seega Lääne-Eestis on saju tõenäosus väike. Küll aga tugevneb loodetuul ja rahuneb uue nädala arenedes.

Esmaspäeval on taevas taas selgem ja temperatuurid palavad. Teisipäeval on tõenäoline kerge hoovihm.