Kuigi rododendronid on kasvukoha suhtes nõudlikud, siis sobiva elupaiga korral jagub õitevahtu mitmeks nädalaks. Viimase nädala soojalaine on aga nende õitsemise aega tublisti kärpinud.

Rappa üldiselt moodsal ajal elama ei kiputa, aga aednik Mihkel Saar ostis ekstra just sellise krundi, kuhu saaks kolida tema rododendronite kollektsiooni. Juuni alguses on pea paarisajast sordist koosnev rabaaed täies õites, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Rododendron oli 150 aastat tagasi Inglismaal, Saksamaal, Kesk-Euroopas väga populaarne, aga nüüd nende populaarsus on Kesk-Euroopas vähenenud. Peamiselt sellepärast, et rododendron kasvab päris suureks, inimeste aiad on väiksemaks jäänud ja seetõttu nad igasse aeda ei mahu enam," selgitas Saar.

Saar ütles, et kui Euroopas rääkida, et tal on väike, umbes 1000-ruutmeetrine koduaed, siis küsitakse üllatusega, kui rikas ta on, et nii suurt aeda endale lubada saab. Ega Saare endagi kollektsioon enam oma maa peale ära ei mahu ning lahked naabrid on mõned põõsad lubanud oma maale kasvama panna.

"Selline kasvukoht, kus kasvavad mustikad ja männid, on rododendronite jaoks ideaalne ja sinna võibki neid kohe maha istutada. Aga tõsi on see, et inimesed valdavalt elavad seal, kus sai põldu harida ja kartuleid kasvatada," rääkis Saar.

Vanadel põldudel rododendronid hästi ei edene, seda eriti Põhja-Eestis, kus on paepealsed mullad.

Saare sõnul on rododendronite kasvatamisel põhiline viga, et taim pannakse kasvama tavalise mulla sisse kaevatud auku, mis täidetakse paarikümne liitri rodoturbaga, ja arvatakse, et sellest piisab.

"Siis avastatakse paari aasta pärast, et ikka ei ole hästi, et lehed lähevad kollakaks, tekib kollane võrgu muster peale. See on märk sellest, et mulla pH on liiga kõrge," selgitas Saar.

Rododendron on aias õige kohapeal siis, kui temast kasvab mitmemeetrine põõsas, mitte ei jää taim mööda maad roomavaks tutsakaks.

Rododendronite õitsemisaeg on üsna lühike. Saare sõnul näib, et vähemalt Eestis tunnevad nad väga hästi kalendrit. Ükskõik, kas kevad on olnud jahe või soe, suurem õitsemine algab 6. juunil ja lopsakat õiteilu jagub jaanipäevani.

Tõeliselt hinnatud aga ei ole mitte valges või roosas õievahus põõsad, vaid hoopis punaste, oranžide ja kollaste õitega taimed, sest neid on väga raske külmakindlaks aretada.

"Siin on üks sort, üks Ameerika päritolu sort, mis punastest peaks üks kõige talvekindlam olema. Mina sain ta Saksamaalt väikese pookoksana. Sel aastal ta küll esimest korda õitseb, -30 kraadi ei ole talunud, nii et võib-olla on ta veel natukene õrnavõitu. Mine tea, võib-olla saab temast uus hitt meie aedades," rääkis Saar punaõielisest Francescast.