Otsepilt: riigikogu jõudis täiendaval istungil ABIS-e loomise aruteluni

Põhiseaduskomisjoni esimees, reformierakondlane Toomas Kivimägi ütles "Aktuaalsele kaamerale", et uus loodav andmebaas ehk ABIS oleks turvalisem kui olemasolevad.

"Kui täna andmekogudes on koos nii biomeetriaandmed kui ka biograafiaandmed ehk siis sõrmejäljed, näokujutis, aga on olemas ka isikukoodid ja nimed, kellele need kuuluvad, siis selle uue andmebaasi, ABIS-e loomisega need lahutatakse. Eraldi lähevad biomeetriaandmed ehk sõrmejäljed ja näokujutis ja sinna ei tule DNA," selgitas ta.

Kivimägi lisas, et kui pole teada, kellele andmed kuuluvad, pole nendega ka midagi peale hakata. Tema hinnangul on vastuseis tekitatud eimillestki.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et seadus annab põhimõtteliselt blankoveksli hakata tulevikus koguma ükskõik milliseid andmeid, puudutagu see DNA-d või silmaiirist.

"Siin on vaidlus selle üle, et selles seaduses ei ole silmaiirist sees. Selles seaduses on loodud mehhanism, et ainuüksi ministri määrusega saabki hakata silmaiirist koguma. See ongi see, kus nemad ütlevad, et pole olemas, aga tegelikult on loodud avatud tee selleks," ütles Helme.

Püüdes eelnõu vastuvõtmist ära hoida, on EKRE alates kolmapäevast kasutanud venitamistaktikat. Andmebaasi loomise eelnõuni jõuti alles laupäevase täiendava istungi pärastlõunal.

"Homme hakkab uuesti riigikogu täiendav istung, mis on kella kümnest kuni esmaspäeval kella üheksani. Ja siis tuleb juba uue nädala päevakord ja see kinnitatakse. Loomulikult me ei pruugi ka kõikide järgmise nädala eelnõudega saada ühele poole, aga siiski on arvestatavad eeldused, et ABIS järgmise nädala teisipäeval-kolmapäeval saab vastu võetud," rääkis Kivimägi.

"Meie arvutuste järgi homme päeval lõpeb siis see päevakorrapunkt, mis meil praegu on. Sellele järgneb veel kuus või viis erinevat eelnõud. Me kavatseme kindlasti ka seal väga põhjalikud olla. Ja meie ettepanek koalitsioonile on ju väga lihtne - tõstame järgmisest nädalast selle ABIS-e välja," rääkis Helme.

Ta ütles, et siis saaks arutada, mida andmebaasi eelnõuga edasi teha. Ta lisas, et praegust taktikat jätkates jääb aga suur osa kevadistungjärguks plaanitud eelnõusid vastu võtmata.

Helme ütles laupäeval ERR-ile, et ei tunne, et peaks häbenema seda, et EKRE teeb kõvasti tööd.

"Venitamine käib asja juurde, aga see venitamine käib läbi töö tegemise. Peamiselt ikkagi kulub meil ju aeg selle peale, et kogu meie fraktsioon küsib ära kõikide eelnõude puhul maksimaalse arvu küsimusi ja peab maksimaalse arvu kõnesid ja hääletame läbi kõik parandused, mis on tehtud," sõnas Helme.

"Jah, see võtab oluliselt kauem aega, kui tavaliselt läheb riigikogul, aga võib-olla ongi hea, et me saame näidata ka seda, missugune oleks riigikogu töö siis, kui kõikide eelnõudega tegeletaks maksimumi peal," arvas Helme.

Riigikogu juhatus otsustas, et laupäevane erakorraline riigikogu istung algab kell 9 ja kestab kuni päevakorra ammendumiseni, aga mitte kauem kui laupäeval kella 21-ni.

Juhul kui esimese täiendava istungi päevakorras olevad päevakorrapunktid ei saa läbi arutatud, siis toimub teine täiendav istung pühapäeval algusega kell 10 kuni päevakorra ammendumiseni, aga mitte kauem esmaspäeval kella 9-ni.

EKRE esimees Martin Helme ütles kolmapäeval ERR-ile, et fraktsioon kavatseb riigikogus arutlusel oleva isikutuvastamise andmekogu (ABIS) loomise eelnõu tõttu ajada umbe kogu parlamendi päevakorra.

EKRE on nimelt vastu eelnõule, mis võimaldab inimeste biomeetriliste andmete koondamist isikutuvastuse andmebaasi nimega ABIS.