EKRE lubab venimistaktikat jätkata kevadistungjärgu lõpuni

"Kui valitsuskoalitsioon kavatseb ikkagi jääda oma seisukoha juurde, et nad tahavad järgmisel nädalal ABIS-e ka kolmandal lugemisel vastu võtta, siis me nii tänase päevakorraga kui järgmise nädala päevakorraga jätkame täpselt samamoodi nagu siiani," rääkis EKRE esimees Martin Helme.

ABIS-e loomise eelnõu tagasivõtmise kohta ütleb Keskerakonna esimees Jüri Ratas, et selle kolmas lugemine on plaanitud tulevaks nädalaks ja obstruktsiooni sisulist mõtet on raske leida. See tähendab, et venitamistaktika jätkub.

"See tähendab seda, et tegelikult riigikogu töö on umbes ja me ei suuda menetleda neid eelnõusid kas teistel lugemistel või kolmandatel lugemistel, mis on hetkel planeeritud järgmisse nädalasse," sõnas Ratas.

Tulevaks teisipäevaks on kavandatud biomeetrilise andmebaasi loomise eelnõu ja veel viie eelnõu vastuvõtmine. Neljapäevaks on kavandatud üheksa eelnõu vastuvõtmine ja seejärel on kevadistungjärk lõppenud.

"Meie arvutuse järgi umbes pool päevakorrast ehk seal kuskil 10 eelnõu on sellised, mis kõik lükkuvad edasi ja jäävad vastu võtmata kevadel," rääkis Helme.

"Hetkel me töötame juba selles rütmis, et kolmapäeval vastu neljapäeva toimub samuti ööistung. See tähendab siis seda, et väga paljud eelnõud võivad lükkuda sügisesse või otsustame, et teeme kas veel ühe täiendava istungi, mida on minu arvates keeruline teha. See tähendab juba seda, et tuleb teha erakorraline istung, mis jääb istungjärkude vahele," sõnas Ratas.

Tuleval nädalal plaanib EKRE anda üle ka umbusaldusavalduse peaminister Kaja Kallasele.