Läti eraldab ettenägematuteks kuludeks veel 300 miljonit eurot

2021. aasta eelarves oli algselt ettenägematuteks kuludeks määratud 26,73 miljonit eurot. Jaanuaris suurendati seda koroonapiirangute tõttu 300 miljoni, veebruaris 500 miljoni ja märtsis veel 500 miljoni euro võrra.

Teisipäeval teeb rahandusministeerium valitsusele ettepaneku eraldada veel 300 miljonit eurot, viies selle eelarverea kokku 1,62 miljardi euroni.

Ministeerium märgib, et täiendavad vahendid on vajalikud, sest 9. juuniks oli programmis ettenähtud 1,326 miljardist järel vaid 139,25 miljonit eurot, äsjaste eraldiste juures on jõutud aga 427,5 miljoni euroga puudujääki. Lisaks on rahandusministeeriumi jõudnud juba uued rahanõudmised.