Raudteeülesõidud võivad 2023. aastal saada topelt tõkkepuud

Kui kiirused raudteel tõusevad üle 140 kilomeetri tunnis on vaja tagada raudteeületustel lisaturvalisust, seni pole aga uute tõkkepuude paigaldamiseks tingimusi välja töötatud.

"Kuna Eestis pole sellist olukorda olnud, on küsimus, kuidas seda teha," rääkis Eesti Raudtee investeeringute osakonna juht Maia Sokk ERR-ile.

Soku sõnul peetakse sel teemal esialgu läbirääkimisi TTJA-ga, et jõuda arusaamale, millistele standarditele peaksid topelt tõkkepuuga ülesõidud vastama. "Päeva lõpuks peavad nemad need projektid kooskõlastama," lisas Sokk.

Esialgu tuleb leida lahendused küsimustele, kuidas uued tõkkepuud seadistada. "Kas nad peavad olema ühel joonel, milline peab olema nende omavaheline otste vahe, kas see peab olema näiteks 50 sentimeetrit või mingi vahemik, mida tähendab täiskaetus," selgitas Sokk küsimusi, millele alles vastuseid otsitakse.

Samuti pole veel välja mõeldud, millised lahendused võetakse kasutusele ülesõidukohtadel, mille kõrval asub jalgtee. Üheks lahendamist vajavaks kohaks on ka see, kuidas vältida võimalust, et viimasel hetkel sulguva tõkkepuu alt läbi sõitev auto ei satuks kahe tõkkepuu vahele lõksu, mis võiks luua väga ohtliku olukorra.

Soku sõnul tuleks see lahendada nii, et tõkkepuu langeks ülesõidu teisel poolel viitega, kuid veel pole ka selge, kui pikk ajaline viide olema peaks.

Ka kahepoolsete tõkkepuude pikkus on veel lahtine, ehitaja poolt pakutud lahendused varieeruvad 6,5 meetrist 7,5 meetrini. Eesti Raudtee topelttõkkepuid siiski ühe hooga välja ei ehita, vaid rajab uued tõkkepuud võimalusega lisada neile hiljem lisatõkkepuu.

"Püüdsime mõelda mitu sammu ette. Plaan on selline, et kui teame, et jah, nende ülesõitudel on tarvis topelttõkkepuud, siis esialgu ehitame need poolikult, et saaks tõusta kiiruse 135 kilomeetrini tunnis," rääkis Sokk.

Kõige varem võib ülesõidul topelttõkkepuid näha 2023. aastal, praeguse plaani kohaselt saavad siis uued tõkkepuud kolm ülesõitu Tallinna-Tapa suunal.

Samal ajal hakatakse eraldi arvestama ka tõkkepuu langemise aja arvestust, mis varem oli nii reisi- kui kaubarongidel sama. Edaspidi võtab see aga rattaloendurite abil arvesse rongi liiklust reaalajas. "Sellest tulenevalt läheb ülesõit kinni vastavalt rongi kiirusele," täpsustas Sokk.