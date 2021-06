Terrase sõnul ründab Toom Eesti kodakondsuspoliitikat

Terras teatas, et Yana Toom ja Kaur Kender on esitanud Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjonis kaebuse, millega väidavad, et Eesti diskrimineerib halli passiga inimesi, sest neile ei laiene Eesti ja Euroopa Liidu kodakondsusest tulenevad privileegid. Terras nimetas kaebust häbiväärseks.

"Me mälestame sel nädalal 80 aasta möödumist õudsest juuniküüditamisest ja Yana Toom peab kohaseks samal ajal tegeleda pseudoprobleemidega, et alusetult rünnata Eesti kodakondsuspoliitikat ning kahjustada Eesti mainet," ütles Terras.

Ta lisas, et Euroopa Komisjon on varem sellele küsimusele hinnangu andnud ja leidnud, et Eesti kodakondsuse saamise tingimused on just võrdlemisi liberaalsed ja see teema kuulub konkreetselt liikmesriigi pädevusse. Komisjoni hinnangul polnud antud kaasuses alust sekkumiseks.

"Need määratlemata kodakondsusega isikud on teinud teadliku otsuse, sest hall pass võimaldab neil lihtsamalt Venemaal käia. Nad ei taha Eesti kodakondsust – neil on liikumisvabadus Vladivostokini välja," ütles Terras.

Terras lubas kolmapäevasel arutelul osaleda. "Eesti ei diskrimineeri neid isikuid ja Toomil on aeg sel teemal minna lasta," ütles ta.