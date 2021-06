Motoreguleerijad hakkasid suurüritusteks taas liikmeid välja õpetama

Piirangute leevenemisega on tekkinud vajadus nende järele, kes suurtel spordiüritustel ohutuse tagavad. Nii alustas ka Eesti ainus professionaalne motoreguleerijate meeskond pärast kaheaastast pausi liikmete koolitamist, et peagi algavateks suurüritusteks valmis olla.

Motoreguleerijad pole tavaline mootorratturite punt, vaid mitmete suurte spordiürituste hädavajalik turvameeskond. Kui tavaliselt on nad uue koolitusgrupiga alustanud igal kevadel, siis eelmine hooaeg jäi pandeemia tõttu täielikult vahele. Pea kaheaastane paus annab nüüd tunda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil tiimi eelmine treening on juba olnud ja rooste on ikka väga kõva peal. Ei ole saanud ka Motohunt teha kevadsõite, kellel on meil kõikidele mõeldud see n-ö roostetõrje. Täna nad tulevad ka siia, saavad n-ö maha selle rooste. See on natukene spetsiifiline, pead natukene ise rohkem vaeva nägema kui tavamootorrattur," selgitas Motohunt sõiduõpetaja Raino Verliin.

Kuna üritusi on tulemas juba sel nädalavahetusel, oli koolitusele kutsutud ka täiesti uusi nägusid, kel A-kategooria load vaevu aasta käes olnud.

Ent ka juba vanad kalad tulid kohale, et slaalomit ja teisi vigursõite meelde tuletada.

"Käigud käivad ikka sisse samamoodi nagu üle-eelmisel aastal. Eks natuke vajab ikka see sõiduasend ja sõidutehnika uuesti meeldetuletamist, ei ole päris jalgrattasõit," rääkis vabatahtlik motoreguleerija Kaili.

50-liikmeline tsiklisõprade tiim käib üritustel hädavajalikku tööd tegemas täiesti vabatahtlikult. Peamiselt turvavad nad rattamaratonidel ja triatlonidel sportlasi ja panevad jooksvalt teid kinni. Samuti veavad nad meditsiinitöötajaid ning foto- ja videograafe.

"Mulle meeldib see, et ma ei sõida lihtsalt sihitult punktist A punkti B või tanklast tanklasse. Sellel, mida ma teen, on mõte ja turvalisuse tagamine. Me ise sõidame turvaliselt ja me soovime seda, et nendel, kes võistlevad, oleks ka turvaline," rääkis Kaili.

Mootorratturite tiim turvab piirangutevabal aastal kokku ligi 20 üritusel.