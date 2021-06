Novosibirski tanklaplahvatuses ja põlengus sai viga 34 inimest

"Tulekahjus sai kannatada 34 inimest, sealhulgas kaks last, kes on viidud haigla põletushaavade osakonda. Tulekahju levikule pandi piir," ütles Venemaa erakorraliste olukordade ministeeriumi regioonijuht Jevgeni Lebedev.

Tema sõnul oli tulekahjust haaratud 1500 ruutmeetrit, põlenguga kaasnesid gaasitsisternide plahvatused.

Novosibirski tervishoiujuhi sõnul on haiglasse viidud inimestest seitse reanimatsioonis, nende seisukord on raske aga stabiilne, nende keha pinnast on kuni 40 protsenti saanud põletushaavu. Kümnel inimesl on põletushaavu saanud 4-23 protsenti keha pinnast. Kahe lapse seisun on rahuldav.

Põleng autode gaasitanklas puhkes pisut enne kella kahte, selle tagajärjel hakkasid plahvatama gaasimahutid, tules hävis gaasi vedanud tsisternauto ja üks maapealne gaasimahuti. Õhtul kella poole kuueks suudeti lahtised leegid kustutada. Tulekahju kandus ka naabruses asuvate garaažideni. Tulekahju likvideeriti õhtul kel kümme.

Esialgsetel andmetl põhjustas tulekahju see, et gaasi ümberpumpamisel tsisternautost ei olnud veok maandatud.