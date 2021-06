Töörühm: AstraZeneca vaktsiini teise doosi asendamine pole põhjendatud

Eeskätt puudutab töörühma otsus võimalust asendada AstraZeneca teine doos mõne mRNA vaktsiiniga, näiteks Pfizeri või Moderna vaktsiiniga.

"Kiireim ja tõhusaim võimalus saada erinevate COVID-19 tüvede vastu kaitse on kogu vaktsineerimiskuur läbi teha. AstraZeneca, Moderna ning Pfizeri vaktsiinide puhul tuleb manustada kaks kaitsesüsti ettenähtud vaheaegadega, Jansseni puhul üks kaitsesüst. Selle peale on üles ehitatud ka vaktsineerimiskeskuste töö, mis võimaldab Eestis kaitsesüsti saada tuhandetel inimestel päevas," selgitas töörühma juht Marek Seer.

"Kõikide AstraZeneca vaktsiini teiste dooside asendamine mRNA vaktsiinidega ei ole ekspertide hinnangul vajalik, sest kaks doosi annavad piisava kaitse," lisas Seer.

Terviseameti kinnitusel aitavad kõik Eestis saadaolevad vaktsiinid ka koroonaviiruse uue ja agressiivsema delta tüve vastu, kui on läbi viidud kogu vaktsineerimiskuur.

Küsimust arutas eelmisel nädalal ka riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon, kelle sõnul on uuringud koroonavaktsiinide kombineerimise osas alles käimas. Esialgsetel andmetel võib kahedoosilise vaktsineerimisskeemi puhul kahe erineva tootja vaktsiinide kasutamisel kujuneda hea immuunvastus, ent samas võib esineda rohkem süstijärgseid kõrvaltoimeid.

Komisjon rõhutas, et parima kaitse koroona vastu annab lõpetatud vaktsiinikuur ning üldjuhul tuleb vaktsiinikuur lõpetada sama vaktsiiniga, millega seda alustati. Inimestel, kellel on tekkinud AstraZeneca esimese doosi järgselt tõsised kõrvaltoimed või on teise doosi manustamine AstraZenecaga arsti hinnangul muul põhjusel vastunäidustatud, ei tohiks jääda vaktsiinikuur lõpetamata. Komisjon leidis, et arsti otsusel võib põhjendatud juhtudel AstraZeneca alustatud vaktsiinikuuri teise doosi teha mRNA vaktsiiniga, kui see on korralduslikult võimalik.

Lisaks arutas immunoprofülaktika komisjon 12-15-aastaste vaktsineerimist koroona vastu ning leidis, et seda võiks Eestis teha Pfizer/BioNTech vaktsiiniga, järgides kõiki nõudeid alaealiste vaktsineerimisele. Koroonavaktsineerimise korralduse töörühm arutas komisjoni seisukohta ja otsustas, et teismelisi praegu vaktsineerima kutsuma ei hakata, aga luuakse võimalus neile, kes seda ise aktiivselt soovivad, samuti riskirühma lastele.

Teisipäeva hommiku seisuga on koroona vastu vaktsineerimiseks saadaval ligi 6400 aega üle Eesti.