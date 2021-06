Elmo Rendi IPO märgiti 3,2 korda üle

Avalikult pakuti kuni 120 000 aktsiat, ELMO Rent AS jättis endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 80 000 aktsia võrra, kokku kuni 200 000 aktsiani. Elmo Rent otsustas kasutada suurendamisvõimalust ja anda välja 200 000 uut aktsiat.

Pakkumise käigus märgiti 1313 investori poolt kokku 384 610 aktsiat 1,9 miljoni euro eest.

Elmo Rent plaanib kaasatud raha kasutada kaugjuhitavate auto tehnoloogia lõpuni arendamiseks, uute elektrisõidukite ostmiseks ja ettevalmistuste tegemiseks välisturgudele minekuks.

Ettevõtte aktsiad on plaanis võtta kauplemisele First North alternatiivturul, esimeseks kauplemispäevaks on 1. juuli.