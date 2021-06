Viiendik leedulasi on arstile pistist andnud

Pea viiendik Leedu elanikke – 19 protsenti – tunnistas, et on haiglates ja muis raviasutustes andnud altkäemaksu, veerand kasutanud isiklikke sidemeid riigiteenuste valdkonnas, osutavad Transparency Internationali Leedu osakonna andmed.

Üleilmse korruptsioonibaromeetri kohaselt on Leedu meditsiinis Euroopa Liidu kõrgeimaid korruptsioonitasemeid.

Ka Rumeenias tunnistas 22 protsenti küsitletuid altkäemaksu maksmist tervishoiuvaldkonnas, see on ainus EL riik, kus tervishoiu korruptsioon on hullem kui Leedus.

Taanis on arstile pistist maksnud üks protsent, Eestis kaks, Lätis ja Poolas kümme protsenti.