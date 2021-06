Soomlaste terviseturismi uus suund Eestis on maovähendusoperatsioonid

Kui varasemalt on soomlased käinud Eestis puhkamise kõrval ka siinsetes hamba- ja silmakliinikutes, siis nüüd on selliseid patsiente vähemaks jäänud. Küll aga on kasvamas Eestis maovähendusoperatsioonil käivate soomlaste arv, kirjutab ajaleht Helsingin Sanomat.

Kui kümme aastat tagasi käis palju soomlasi Eestis silmade korrigeerimise laserlõikusel, kuna seda pakkus ka allahindlusteenus Groupon, siis pärast selle toetuse kadumist 2016. aastal hakkas Soome klientide arv kahanema. "Ma arvan, et inimesed eelistavad ravi oma kodu lähedal, seda enam, kui Eesti hinnatase hakkab lähenema Soome omale," rääkis silmaarst Kai Noor Helsingin Sanomatele.

Hambaarst ja Kliinik 32 tegevjuht Piret Väli rääkis lehele, et kui 2013. aastal oli nende patsientidest seitse protsenti soomlased, siis 2018. aastal 3,2 ja tänavu valdavalt tänu koroonapiirangutele ainult 0,8 protsenti.

Eesti arstid rääkisid lehele, et teenuste hinnavahe Soomega saab Eestis võimalik olla ainult tänu madalamatele palkadele, kuna seadmete ja töövahendite eest tuleb maksta sama hinda kui mujal Euroopas.

Üheks argumendiks soomlaste Eestisse tulekule on ka siinsed lühemad ootejärjekorrad, tõdes leht.

Nii näiteks on Soomes märksa pikemad järjekorrad silmakae eemaldamise ehk katarakti operatsioonidele ning selle tegemine Eestis on soomlaste hulgas uus trend, märkis leht.

Veelgi enam on aga kasvanud soomlaste kaaluvähendamisoperatsioonide arv Eestis. Nii näiteks kasvab kümme aastat tagasi asutatud erakliinik Bariatric Services, mis on spetsialiseerunud kaaluvähendamisele, käive 30 protsenti aastas.

Kliinikul on vaatamata koroonapiirangutele piisavalt soomlastest patsiente. Nii näiteks on tänavu ravi saanud 163 patsiendist 66 olnud soomlased.

Helsingi ülikooli postdoktorant Veera Koskinen, kes on uurinud spaa- ja raviturismi, rääkis lehele, et välismaal käiakse ka operatsioonidel, mis Soomes ei ole haigekassa toetusel võimalikud.

Nii näiteks tuleb kaaluvähendamisoperatsiooni eeltingimusena Soomes enne ise oma kaalu langetada. Eestis aga sellist nõuet ei ole.

Helsingin Sanomat rääkis mullu märtsis Tallinnas maovähendusoperatsiooni läbi teinud Anne-Maarit Hooppaneniga, kes kiitis Tallinnas saadud teenust ning kelle õhutusel tegi sama Tallinnas ka tema sõber.

Hooppanen, kes töötab ka ise Soomes tervishoiu valdkonnas, rääkis, et suurim erinevus Soome ja Eesti meditsiiniteenuste vahel on arsti suurem tähelepanu patsiendile Eesti kliinikus. "Kõige üllatavam oli, et arst tuli ja istus su voodi kõrvale ning uuris sind, mitte ei rääkinud sinuga ukselävel. See annab turvatunde, et arst on lähedal. Ma ei taha öelda, et meil Soomes ei ole hea tervishoiteenus, aga see oli tõesti meeldiv," ütles ta.

Maovähendusoperatsioon maksab selles Eesti erakliinikus 5850 eurot, mida on mitu tuhat eurot vähem kui Soomes, kirjutab HS. Hooppanen ja tema sõber maksid selle eest ilma, et Soome haigekassa oleks operatsiooni toetanud. Hinna kõrval muutis teenuse atraktivsemaks ka see, et ootejärjekord oli väga lühike, lisas leht.

Soomlaste jaoks on argumendiks ka see, et Eesti kliinikutes oskab personal soome keelt, kuna paljud arstid ja õed on kas Soomes töötanud või õppinud.

"Kui küsimuse all on inimese keha ja ravi, siis on väga oluline, et sul oleks võimalus sellest rääkida oma emakeeles. See võib saada otsustavaks argumendiks, miks sõidetakse Eestisse ravile," ütles Helsingi ülikooli doktorant Koskinen.