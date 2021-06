Politsei jahtis Tallinnas invaparkimiskaardi kuritarvitajaid

Vastav parkimiskoht on ette nähtud eelkõige roolis istuvale liikumispuudega inimesele või näiteks nägemispuudega inimesele, kui see ise arsti juurde või kaubanduskeskusse läheb. Kui ta jääb autosse või roolis istub keegi teine, siis peaks auto mujale parkima, et päriselt puudega juht talle ette nähtud kohast ilma ei jääks.

Tallinna liikumispuudega inimeste ühingu esimees Villu Urban rääkis "Aktuaalsele kaameral", et temal tuleb ette umbes paar korda kuus, et jääb parkimiskohast ilma.

"Tavaliselt on kaubanduskeskused, kus pole parkimiskohti piisavalt ja ei jätku minu jaoks enam."

Kesklinna piirkonna politseinik Ivar Saar ütles, et ka eelmisel nädalal sai invakaardi kasutamist kontrollitud ning ühe tunni jooksul avastati neli väärkasutust.

Tasuta parkimise õiguse annab transpordiamet või kohalik omavalitsus perearsti ettekirjutusel. Parkimiskorra rikkujalt võtab politsei kaardi ära ning tagastab asutusele, kes selle välja andis.

Aia tänava kaubanduskeskuse ees võttis politsei parkimiskaardi ära juhilt, kes väitis, et tõi sinna oma liikumispuudega sõbranna. Too aga oli vahepeal pidanud koju kiirustama.

"Kargasid kallale inimesele, kes sõidutas kohale puudega inimese. Me läksime jalutama ja jätsime kaardi. Aga me ei tulnud koos tagasi. Ma ei saa aru! Ajage kurjategijaid taga, ärge jahmerdage parkimisega," oli juht pahane.

Liikumispuuetega inimeste ühing on töötanud välja uue parkimiskaardi teenuse, mis võimaldab tasuta parkida ka eraparklates. Praegu pole see võimalik, sest keerukas on kontrollida, kellel on õigus parkida ja kellel mitte. Et süsteem tööle hakkaks, tuleb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil vastu võtta uus liiklusseadus.

"Lihtsustub kätteandmiskord puudega inimesele. Kõik läheb sotsiaalkindlustusameti alla. Neil on lihtsam kontrollida - järelvalvet on lihtsam politseil ja mupol teha," selgitas Urban, lisades samas, et teenus töötati välja talvel, ent see on siiani ootel.