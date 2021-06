Nädala teine pool tuleb lõunamaiselt soe

Teisipäeva õhtul areneb kõrgrõhualal uus kese Põhja-Saksamaa kohal, mis liigub edasi meie suunas itta. Kolmapäeval vallutab selle kõrgrõhuala kirdeserv Lõuna-Skandinaavia ja Baltimaad ning tagab kuiva ja mõõdukalt sooja suveilma.

Neljapäeval laieneb kõrgrõhuala Lõuna-Skandinaaviast üle Baltimaade Venemaale, tuues kaasa lõunamaist soojust. Ilm püsib suuremas osas Läänemeremaades üsna pilvitu ja sajuta.

Eeloleval öösel on ilm sajuta ja enamasti selge, kohati tekib udu. Puhub läänekaare tuul 3-8, põhjarannikul puhanguti 12m/s. Õhutemperatuur on 6..11, rannikul natuke soojem 13°C.

Ka hommik tuleb vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub läänekaare tuul 2-9 m/s ja sooja juba hommikul 14..16°C.

Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-10m/s ning õhutemperatuur on 17..23°C. Õhtu suuremaid muutusi ei too – on selge ja sajuta ilm. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 2-8 m/s ja temperatuur küündib 21 kraadini.

Nädala teine pool ei lähe mitte ainult soojemaks, vaid võib lausa öelda, et kuumaks. Kõrgrõhkkonna toel ei ole ka mingit sadu oodata ja enamasti on taevas sinine. Nagu öeldud, siis keskmised temperatuurinäidud kerkivad ja nädalavahetusel on paiguti oodata üle 30 kraadi sooja.