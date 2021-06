Slovakkia kohus tühistas ärimehe õigeksmõistmise ajakirjaniku tapmises

Veretöö tellimises kahtlustatavad multimiljonär Marian Kocner ja tema arvatav kaasosaline Alena Zsuzsova on nüüd silmitsi uue kohtuprotsessiga.

Kuciak ja Kušnirova tapeti 2018. aastal.

"Mul on heameel, et õiglus lõpuks võitis. Ma usun, et uus kohtuotsus saab olema õiglasem," ütles Kuciaki isa Jozef pärast kohtuistungit.

Ülemkohtu kohtunik Peter Paluda ütles otsuses, et ülemkohus leidis "mitu viga" kohtuprotsessis ning seetõttu saadab juhtumi tagasi alama astme kohtusse.

Mõlemad ohvrid tapeti pärast seda, kui Kuciak kirjutas mitu artiklit kõrgete valitsusametnikega seotud mõjuka ettevõtja kahtlastest tehingutest.

Rahvusvaheline organisatsioon Piirideta Ajakirjanikud (RSF) tervitas teisipäeval kohtuotsust, öeldes, et see on "samm tõe ja õigluse suunas".

Slovakkia president Zuzana Caputova ütles avalduses, et ülemkohus astus tähtsa sammu usalduse taastamiseks kohtusüsteemi vastu.