Biden ja Putin alustasid kohtumist käepigistuse ja viisakusavaldustega

Kui Euroopa-turneel viibiv Biden saabus Šveitsi juba teisipäeval, siis Putini lennuk maandus Genfi lennuväljal alles kolmapäeval lõunal ning Vene riigipea korteež suundus otsejoones tippkohtumise toimumispaika Villa La Grange'is.

Kohtumine algas presidentide käepigistusega. Liidrid surusid teineteise kätt oma võõrustaja Šveitsi presidendi Guy Parmelini juuresolekul La Grange'i villa ees.

Kõnelusteks suunduti villa raamatukokku, kus liidrid vahetasid mõne sõbraliku fraasi, enne kui ajakirjanikud minema saadeti.

Putin tänas Bidenit kohtumise algatamise eest.

"USA ja Venemaa suhetes on kogunenud hulk küsimusi, mis nõuavad kõrgeimal tasandil kohtumist," ütles ta. "Ma loodan, et meie kohtumine on tulemuslik."

Biden lausus vastuseks: "Alati on parem kohtuda silmast silma."

Parmelin ütles enne kõneluste algust, et Šveitsil on au ja hea meel tippkohtumist võõrustada ning dialoogi ja vastastikust mõistmist edendada. "Soovin teile, presidendid, viljakat dialoogi mõlema riigi ja maailma huvides."

Putini ja Bideni kohtumine algas kavandatult umbes kell 14.30 Eesti aja järgi.

Kohtumise protokolliline osa oli meedia jaoks avatud ja algul tundus, et presidendid ei ütle midagi, kuid Kremli pressisekretär Dmitri Peskov palus presidentidel mõne sõna siiski öelda.

Kõigepealt rääkis Putin, seejärel Biden.

Pärast tervitussõnu jäi meedia veel mõneks ajaks saali ja riigipead pidid vaikima. Meedia lahkudes ütles Putin midagi oma Bidenile, mispeale nad puhkesid naerma.

Kohtumine algas kitsas ringis, kus presidentide kõrval olid välisministrid Sergei Lavrov ja Antony Blinken.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et esimene kõneluste voor lõppes pärast ligi kaht tundi. Pärast lühikest pausi naasevad presidendid kõnelustele juba suuremas grupis.

USA-Venemaa suhete pinevas seisus peetaval kohtumisel käsitletakse laia teemaderingi relvastuskontrollist ja küberkuritegevusest koroonapandeemiani.

Ei Valge Maja ega Kreml ole kohtumisele kõrgeid ootusi rajanud.

Mõlemad presidendid on rõhutanud otsedialoogi tähtsust, et saavutada stabiilsemad ja ettearvatavamad suhted tõsistest poliitilistest erimeelsustest hoolimata.

USA süüdistuste nimekiri Kremli vastu on pikk: sekkumine Ühendriikide presidendivalimistesse, inimõigusrikkumised, agressioon Ukraina ja teiste Euroopa riikide vastu ja küberrünnakud.

Putin seevastu saabus kohtumisele väitega, et Moskva tegevus on väljakutse USA hegemooniale ja katse edendada nn multipolaarset maailma. Selles valguses võib näha ka Venemaa lähenemist USA väidetavalt veelgi võimsamale vastasele Hiinale.

Biden, kes saabus Genfi pärast G7 ja NATO tippkohtumist ning kõnelusi Euroopa Liidu liidritega, ütles, et soovib paika panna selged punased jooned, mille ületamist Valge Maja rohkem ei tolereeri.

"Ma ei otsi konflikti Venemaaga, kuid reageerime, kui Venemaa jätkab oma kahjulikku tegevust," ütles Biden esmaspäeval pärast NATO kohtumist Brüsselis.

Putini välispoiitikanõunik Juri Ušakov ütles teisipäeval ajakirjanikele, et Vene-USA suhted on ummikus. "Olukord on peaaegu kriitiline. Midagi tuleb teha." Optimismiks tema sõnul alust ei ole.

Ka Bideni meeskond ei oota kohtumiselt suuri tulemusi.

Kohtumine Genfi järve äärses villas kestab neli kuni viis tundi.