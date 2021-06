Putini sõnul leppisid USA ja Venemaa kokku suursaadikute naasmises

Genfis toimus USA ja Venemaa tippkohtumine, kus Ameerika Ühendriikide president Joe Biden ja Venemaa liider Vladimir Putin pidasid oma esimese silmast silma kohtumise. Putin ütles pärast kohtumist, et leppisid Bideniga kokku suursaadikute naasmises.

"Nad naasevad oma töökohtadele. Millal täpselt, on puhtalt tehniline küsimus," ütles Putin ajakirjanikele pärast Genfi tippkohtumist.

Venemaa asevälisminister Sergei Rõbakov ütles ajakirjanikele, et Venemaa suursaadik Anatoli Antonov naaseb USA-sse juuni lõpuks.

Diplomaatilised suhted Moskva ja Washingtoni vahel on sisuliselt katkenud sestpeale, kui Biden jaanuaris ametisse astus. Pärast seda, kui Biden võrdles Putinit tapjaga, astus Venemaa märtsis harukordse sammu ja kutsus oma suursaadiku Anatoli Antonovi kodumaale ning teatas, et USA suursaadik Moskvas John Sullivan peaks samuti Washingtoni naasma.

Sullivan lahkus Moskvast aprillis ajal, mil kaks suurriiki kehtestasid vastastikku sanktsioone ja saatsid välja diplomaate.

Mais määratles Venemaa USA ametlikult ebasõbralikuks riigiks, lisades selle musta nimekirja. Moskva keelas USA saatkonnal tööle võtta Venemaa kodanikke.

BIden: inimõiguste küsimus on alati laual

Joe Bideni sõnul ütles ta Putinile, et inimõiguste küsimus on alati kõne all.

"Asi ei ole Venemaa vastu minemises, kui nad rikuvad inimõigusi. Küsimus on selles, kes meie oleme. Kuidas ma saan olla USA president ja mitte rääkida inimõiguste rikkumise vastu," kõneles ta.

Putin ja Biden alustavad kõnelusi küberturvalisuse üle

Vladimir Putini sõnul oli tema esimene silmast-silma kohtumine oma USA ametivenna Joe Bideniga konstruktiivne.

"Jutuajamine oli absoluutselt konstruktiivne," lausus Putin ajakirjanikele pärast kolmapäevast kohtumist Bideniga Genfis, lisades, et nad leppisid kokku konsultatsioonide alustamises küberturvalisuse teemal.

Washington on pikka aega kurtnud Venemaa püsiva ja sõjaka kübertegevuse, eelkõige valimistesse sekkumise üle, mille korraldasid kas Vene julgeolekuteenistused või Kremliga seotud häkkerid.

Putin ütles, et USA oli soovinud informatsiooni kümne eraldi küberjulgeoleku vahejuhtumi kohta ning Washingtonile esitati põhjalik vastus kõikide juhtumite kohta.

"Venemaa saatis eelmisel aastal USA-le 45 sellist taotlust," ütles Putin. "Ja 35 sel aastal. Ja me pole saanud ainsatki vastust," lisas ta.

"Suurim hulk küberrünnakuid maailmas korraldatakse USA ruumist," väitis ta.

Bideni administratsioon kehtestas aprillis Venemaa vastu sanktsioonid vastuseks SolarWindsi küberrünnakule, mille sihtmärkideks olid Ühendriikide föderaalorganisatsioonid ja rohkem kui 100 firmat.

Biden lubas suurendada ka survet Venemaale küberkurjategijatele varjupaiga andmise eest. Neid süüdistatakse ulatuslikes rünnakutes USA kütusejuhtme ja lihatööstuse vastu.

Venemaa eitab igasugust seotust häkkimise või lunavarajõukudega.

USA justiitsministeeriumi kõrgeim julgeolekuametnik ütles kolmapäeval, et Venemaa valitsus aktiivselt varjab riigis tegutsevaid häkkereid ja lunavaraga väljapressijaid.

Putin: kompromiss vangide vahetuse üle võib olla võimalik

Vene president Vladimir Putin ütles pressikonverentsil, et arutas Bideniga võimalikku vangide vahetust ning kompromiss võib olla võimalik.

"President Biden tõstatas selle küsimuse. Me arutasime seda, teatud kompromisse võib olla," ütles Putin. "Vene välisministeerium ja USA välisministeerium teevad selles suunas tööd," lisas ta.

Putin uuendas enne tippkohtumist vangide vahetuse pakkumist "humanitaarse loomuga asjades", kui Biden ütles, et Venemaal kinni võetud USA kodanike küsimus on päevakorras.

Endine USA merejalaväelane Paul Whelan, kes vangistati 2020. aastal Venemaal 16 aastaks spionaaži eest, kutsus Bidenit üles korraldama vangide vahetust ning ütles hiljutises usutluses, et ta on pantvangidiplomaatia ohver.

Teine USA kodanik, Trevor Reed, mõisteti 2020. aastal üheksaks aastaks vangi Vene politseinike ründamise eest purjuspäi.

Venemaa võib silmas pidada USA-s vangis istuva kurikuulsa Vene relvaärimehe Viktor Buti ning narkolenduriks nimetatud Konstantin Jarošenko vahetamist.

Buti eakas ema kutsus nii Bidenit kui ka Putinit üles pidama läbirääkimisi tema poja vabastamise üle, et ta võiks teda veel oma elus näha.

Jarošenko mõisteti 2011. aastal vangi uimastite USA-sse smugeldamise eest. Ta anti Ühendriikidele välja Libeeriast. Moskva nimetas seda inimrööviks.

Putin märkis pressikonverentsil ka seda, et näeb vastastikuse usalduse loomiseks USA-ga lootust, kuid lisas, et Washingtoni sammud relvastuskontrolli lepingutest lahkumiseks näitavad riigi ettearvamatust.

Vene presidendi sõnul ei kutsunud Biden teda USA-sse visiidile ning vastupidi.

Valge Maja teatas, et presidentide kõnelused kestsid kolm ja pool tundi.

Liidrid lõpetasid oma esimese kõnelustevooru kell 18.05 Eesti aja järgi, märkis Valge Maja ning Biden ise väljus elegantsest villast peagi pärast tippkohtumist.

Putin: USA murel Arktika militariseerimise pärast ei ole alust

Vene president Vladimir Putin tõrjus kolmapäeval USA muret seoses Venemaa kasvava sõjalise kohalolekuga Arktikas.

"Ameerika poole murel militariseerimise pärast ei ole mingit alust," ütles Putin Genfis kohtumise järel USA presidendi Joe Bideniga.

Putin lisas, et Venemaa taastab piirkonnas hävinud taristut.

Putin: Navalnõi teadis, et rikkus seadust

Putin ütles kolmapäeval pärast kohtumist Bideniga, et Kremli-kriitik Aleksei Navalnõi rikkus seadust, kui läks pärast peaaegu tema elu nõudnud mürgitamist ravile Saksamaale.

"See isik teadis, et ta rikkus Venemaa seadust," lausus Putin, viidates Navalnõi väidetavale tingimisi karistuse reeglite rikkumisele.

Biden ja Putin alustasid kohtumist käepigistuse ja viisakusavaldustega

Kui Euroopa-turneel viibiv Biden saabus Šveitsi juba teisipäeval, siis Putini lennuk maandus Genfi lennuväljal alles kolmapäeval lõunal ning Vene riigipea korteež suundus otsejoones tippkohtumise toimumispaika Villa La Grange'is.

Kohtumine algas presidentide käepigistusega. Liidrid surusid teineteise kätt oma võõrustaja Šveitsi presidendi Guy Parmelini juuresolekul La Grange'i villa ees.

Kõnelusteks suunduti villa raamatukokku, kus liidrid vahetasid mõne sõbraliku fraasi, enne kui ajakirjanikud minema saadeti.

Putin tänas Bidenit kohtumise algatamise eest. "USA ja Venemaa suhetes on kogunenud hulk küsimusi, mis nõuavad kõrgeimal tasandil kohtumist," ütles ta. "Ma loodan, et meie kohtumine on tulemuslik."

Biden lausus vastuseks: "Alati on parem kohtuda silmast silma."

Parmelin ütles enne kõneluste algust, et Šveitsil on au ja hea meel tippkohtumist võõrustada ning dialoogi ja vastastikust mõistmist edendada. "Soovin teile, presidendid, viljakat dialoogi mõlema riigi ja maailma huvides."

Putini ja Bideni kohtumine algas kavandatult umbes kell 14.30 Eesti aja järgi.

Kohtumise protokolliline osa oli meedia jaoks avatud ja algul tundus, et presidendid ei ütle midagi, kuid Kremli pressisekretär Dmitri Peskov palus presidentidel mõne sõna siiski öelda.

Kõigepealt rääkis Putin, seejärel Biden.

Pärast tervitussõnu jäi meedia veel mõneks ajaks saali ja riigipead pidid vaikima. Meedia lahkudes ütles Putin midagi oma Bidenile, mispeale nad puhkesid naerma.

Kohtumine algas kitsas ringis, kus presidentide kõrval olid välisministrid Sergei Lavrov ja Antony Blinken.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et esimene kõneluste voor lõppes pärast ligi kaht tundi. Pärast lühikest pausi naasid presidendid kõnelustele juba suuremas grupis.

USA-Venemaa suhete pinevas seisus peetud kohtumisel käsitleti laia teemaderingi relvastuskontrollist ja küberkuritegevusest koroonapandeemiani.

Ei Valge Maja ega Kreml ei rajanud kohtumisele kõrgeid ootusi.

Mõlemad presidendid on rõhutanud otsedialoogi tähtsust, et saavutada stabiilsemad ja ettearvatavamad suhted tõsistest poliitilistest erimeelsustest hoolimata.

USA süüdistuste nimekiri Kremli vastu on pikk: sekkumine Ühendriikide presidendivalimistesse, inimõigusrikkumised, agressioon Ukraina ja teiste Euroopa riikide vastu ja küberrünnakud.

Putin seevastu saabus kohtumisele väitega, et Moskva tegevus on väljakutse USA hegemooniale ja katse edendada nn multipolaarset maailma. Selles valguses võib näha ka Venemaa lähenemist USA väidetavalt veelgi võimsamale vastasele Hiinale.

Biden, kes saabus Genfi pärast G7 ja NATO tippkohtumist ning kõnelusi Euroopa Liidu liidritega, ütles, et soovib paika panna selged punased jooned, mille ületamist Valge Maja rohkem ei tolereeri.

"Ma ei otsi konflikti Venemaaga, kuid reageerime, kui Venemaa jätkab oma kahjulikku tegevust," ütles Biden esmaspäeval pärast NATO kohtumist Brüsselis.

Putini välispoiitikanõunik Juri Ušakov ütles teisipäeval ajakirjanikele, et Vene-USA suhted on ummikus. "Olukord on peaaegu kriitiline. Midagi tuleb teha." Optimismiks tema sõnul alust ei ole.

Ajakirjanike ja turvameeskonna vahel tekkis konflikt

USA ja Venemaa presidendi tippkohtumisel Genfis tekkis konflikt USA ja Venemaa ajakirjanike ning tippkohtumise turvameeskonna vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ajakirjanikud ei pääsenud hästi kohtumise algusminuteid filmima ja karjusid üksteise peale.

Politico korrespondendi sõnul hakkas Venemaa turvateenistus seejärel tõuklevaid ajakirjanikke presidentidest eemale suruma.

Ajakirjanikud ja Valge Maja ametnikud vastasid omakorda Vene turvameeste peale karjumisega.