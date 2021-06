Saksamaa toob Leedust skandaaliga seoses ära terve sõjaväerühma

Kaitseminister kinnitas, et kõik 30 sõjaväelast tuuakse viivitamatult tagasi.

Leedu kaitseväe pressiesindaja Ruta Montvile teatas päev varem, et Saksamaa uurib Leedus oma sõjaväelaste seas aset leidnud vahejuhtumit, kus meedia teatel olengu käigus lauldi juudivastaseid laule ja on kahtlusi ka seksuaalse ahistamise kohta. Montvile lisas, et Leedu politseile selle loo peale ei kaevatud.

"Mingit kaebust ei olnud, politsei pole sekkunud," kinnitas Montvile.

Saksa väljaanne Der Spiegel kirjutas esmaspäeval, et Leedus asuvas Ruklas võis aprillis leida aset vahejuhtum, mille järel mõni Saksamaa sõjaväelane kodumaale saadeti. Der Spiegeli andmetel laulsid sõdurid rassistlikke ja antisemiitlikke laule ning üks üritas teist magama minnes seksuaalselt rünnata, mis jäi ühtlasi ka videole.

"Mõnede sõdurite väärkäitumine Leedus on kõrvakiiluks kõigile neile, kes Bundeswehris päevast päeva meie riigi julgeoleku nimel teenivad," kirjutas kaitseminister sotsiaalmeedias.

Saksa valitsuse pressiesindaja kinnitas, et rühm naaseb juba neljapäeval kodumaale, kus kõnealuste väidete uurimine on kestnud alates eelmisest nädalast.

Kramp-Karrenbauer toonitas, et kõiki süüdiolevaid sõdureid karistatakse ülima karmusega.

Der Spiegeli informatsiooni kohaselt eemaldati Balti sõjaväekontingendist esialgu kohe kolm sõdurit.