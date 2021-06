Ülevaade: kuidas lastega naaberriikidesse reisida

Soome

Soome leevendab oma reisimistingimusi alates 21. juunist. Kuni 16-aastased (ehk kes on sündinud aastal 2005 või hiljem) pääsevad riiki ilma testimise ja EL-i koroonapassita.

Enne 2005. aastat sündinutele kehtivad samad tingimused, mis kõigile täiskasvanutelegi: karantiinita pääseb riiki, kui inimene on haiguse kas läbi põdenud või kahe doosiga vaktsineerimisest on möödas vähemalt 15 päeva. Seda tuleb tõendada EL-i koroonapassiga ning sel juhul koroonatesti tegema ja 72 tunniks eneseisolatsiooni jääma, et seejärel teist testi teha, ei pea.

Läti

Läti leevendas oma riiki sisenemise tingimusi alates 16. juunist. Kui seni sai Lätit peamiselt vaid transiidi eesmärgil läbida, siis nüüdsest võib meie lõunanaabrite juurde reisida ka puhkuse eesmärgil.

Läti nõuab lastelt, kes pole koroonat läbi põdenud, alates 12. eluaastast negatiivset koroonatesti. Selleks sobib nii kuni 72 tunni jooksul enne riiki sisenemist tehtud PCR-test kui maksimaalselt 24 tundi vana antigeeni test.

Alla 12-aastasi testima ei pea ning nad pääsevad riiki koos oma vanematega, juhul kui vanematel on kehtiv EL-i koroonapass, millest nähtub, et nad on kas vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või andnud negatiivse testi.

Kõik riiki sisenejad peavad aga täitma ankeedi lehel covidpass.lv.

Selleks, et 12-aastased või vanemad lapsed negatiivse testi või läbipõdemise alusel Lätti pääseksid, tuleb digiloost genereerida EL-i koroonapass, niisama testitulemust mingil väljatrükitud paberil ei aktsepteerita, sest piiriületaja peab suutma tõestada, et just tema on selle negatiivse proovi andnud või haiguse läbi põdenud.

Läti juba aktsepteerib neid digitaalseid tõendeid, mis EL-is üldiselt alates 1. juulist käibele tulevad.

Kaua tingimused sellisena kehtivad, ei osanud Läti suursaatkond Eestis prognoosida.

Leedu

Alates 14. juunist ei pea Eestist Leetu reisijad eneseisolatsiooni jääma.

Alla 7-aastased lapsed ei pea PCR-testi tegema ega jääma ka eneseisolatsiooni.

7–16-aastased lapsed ei pea eneseisolatsiooni jääma, kui neil on negatiivne PCR-testi või antigeeni testi tulemus.

Kui test tehakse Leedus, on isolatsioon kohustuslik kuni testitulemuse saamiseni.

Vähemalt 17-aastased ja täiskasvanud peavad tegema PCR-testi või antigeeni testi kuni 72 tundi enne piiriületust, juhul kui nad pole haigust läbi põdenud või täielikust vaktsineerimisest pole möödunud vähemalt 15 päeva.

Seda peab tõendama EL-i koroonapassiga. Juhul kui inimene on haiguse läbi põdenud, ei tohi olla positiivse testi saamisest möödas üle 180 päeva, et teda ilma vaktsiini või negatiivse koroonaproovita riiki lastaks.

Rootsi

Rootsi laseb ilma testimata sisse kõik alaealised, kui nad vanematega koos reisivad, sõltumata vanusest, ilma et peaks karantiini jääma. Üksnes täisealised peavad tegema riiki sisenemiseks koroonaproovi, sõltumata sellest, kas nad on haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud. Karantiininõuet aga negatiivse testi korral ei kaasne.

Rootsi tingimused kehtivad üksnes juunikuu lõpuni. Juulist hakkab kehtima EL-i koroonapass, aga kas see ka Rootsis kehtima hakkab ja millistel tingimustel siis riiki lastakse, ei osatud Rootsi suursaatkonnast veel öelda. Kindel on, et juulist on tulemas suured muutused, kuid need võivad selguda alles viimasel hetkel. Seega kehtivad ka reeglid lastele kindlalt vaid juunikuu lõpuni.

Lapsed ja koroonapass

Eesti ei sea vanuselisi piiranguid EL-i koroonapassi genereerimiseks. See tähendab, et iga lapsevanem saab ka oma lapsele selle digiloos vormistada, et tõendada kas lapse läbipõdemist, negatiivset koroonaproovi või mõne vanuse puhul juba ka vaktsineeritust.

"Ehk siis olenemata vanusest saab negatiivse PCR-testi puhul vanem lapsele genereerida testi tõendi või positiivse PCR-testi puhul hiljem läbipõdemise tõendi. Meeles tuleb pidada seda, et läbipõdemise tõendit saab genereerida alates 11. päevast pärast positiivset testi," kommenteeris vaktsineerimise töörühma kommunikatsiooninõunik Gea Otsa ERR-ile.