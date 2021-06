Texas lubab osariigis ilma loata relva kanda

Seadus, mis sai möödunud kuul vabariiklaste enamusega senati ja esindajatekoja heakskiidu, lubab igaühel, kes on 21-aastane või vanem ja kel pole keelatud tulirelva omada, seda avalikult ja ilma loata kanda.

Dokumendis väidetakse, et nii Ühendriikide kui Texase põhiseadus lubavad kodanikel relva kanda ning seetõttu peaks selleks olema ka vähem takistusi. Abbott oli varem kinnitanud, et allkirjastab seaduse, kui osariigi seadusandlikud kogud selle heaks kiidavad.

"See on vastu võetud 20 osariigis ja ka Texasel on aeg see vastu võtta," lausus Abbott aprillis kohalikule raadiojaamale WBAP.

Kuid seaduse oponendid leiavad, et lõdvemad relvaseadused viivad vägivalla kasvuni.

Nad viitavad muu hulgas masstulistamisele läinud nädalal osariigi pealinnas Austinis, kus sai üks inimene surma ja 13 haavata, ning 2019. aasta tapatalgutele El Paso Walmartis, kus hukkus 23 ja sai viga samuti 23 inimest.

Demokraadist USA esindajatekoja liige Veronica Escobar kirjutas kolmapäeval Twitteris, et dokumendi allkirjastamisega reetis Abbott relvavägivalla ohvrid.

"Hoolimata ülekaalukast toetusest relvavägivalla ennetamisele suunatud õigusaktidele, on osariigi argpükslik kuberner rohkem huvitatud relvalobistide tähelepanust kui relvavägivalla ennetamisest," tõdes ta.

Osariigi esindajatekoja liige Vikki Goodwin palus Abbottil esmaspäeval pärast Austinis toimunud tulistamist dokumendile veto panna.

"Me ei saa eirata relvavägivalla mustrit, mida me näeme ikka ja jälle ... Me peame sekkuma, et seda tsüklit murda," märkis ta oma avalduses.