EKRE tahab lõpetada parteide liikmete avalikustamine

Praegu saab inimese erakondlikku kuuluvust igaüks vaadata äriregistrist. Sellise praktika lõpetamise soovi põhjendades viitas EKRE Euroopa eeskujule.

EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Henn Põlluaas selgitas, et ettepaneku esitamise üks põhjus on asjaolu, et väga paljusid EKRE liikmeid on nende erakondliku kuuluvuse tõttu represseeritud sõna otsese mõttes. "Lastud töölt lahti või ei ole seetõttu võetud tööle või töökohas on sunnitud astuma EKRE-st välja, kui nad soovivad oma ametit säilitada. Neid juhtumeid on meieni jõudnud väga palju," loetles Põlluaas.

"Kuna mujal Euroopas need nimekirjad ei ole avalikud, siis mõtlesime, et võtame teistest Euroopa Liidu riikidest eeskuju."

Põlluaasa hinnangul võiks jääda inimese enda otsustada, kas ta tahab oma erakondlikku kuuluvust avalikustada või mitte, aga see ei peaks olema kõigile internetist otsitav.

EKRE riigikogu liikme Paul Puustusmaa sõnul on Euroopas kaks riiki, kus erakondade lihtliikmete nimekirjad on avalikud – Eesti ja Läti.

"Ülejäänud riikides on ammu aru saadud, et isikute poliitilised vaated, sealhulgas parteiline kuuluvus on selgelt mõistetav ja vaadeldav isikuandmete osana. Erakondadesse kuulumine, mis ühtlasi on ka isiku poliitilise vaate avalikustamine, ei ole kooskõlas isikliku ja sotsiaalse turvalisusega," rääkis Puustusmaa.

Puustusmaa sõnul ei puuduta EKRE esitatud eelnõu erakondade juhtkonna liikmeid – nende nimed jääksid endiselt avalikuks.