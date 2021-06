Euroopa Ravimiamet: pandeemiaga võitlemiseks tuleb kasutada kõiki vaktsiine

Euroopa Liidu riigid peavad kasutama koroonaviirusega võitlemiseks kõiki kättesaadavaid vaktsiine ja on liiga vara öelda, mis tüüpi vaktsiin kõige parem on, teatas neljapäeval Euroopa Ravimiamet (EMA).

Mitu riiki on piiranud AstraZeneca ja Johnson & Johnsoni niinimetatud viirusvektoriga kaitsesüstide kasutamist, kuna neid seostatakse harvaesineva tromboosiga. Nende asemel on soositud Pfizer/BioNTechi ja Moderna mRNA vaktsiine.

"Meil on endiselt pandeemia ja on väga oluline, et võitluses pandeemiaga kasutaksime me kõiki meile kättesaadavaid vahendeid," ütles EMA vaktsiinistrateegia juht Marco Cavaleri.

Cavaleri ütles, et on liikmesriikide teha, kuidas neid rahvatervise parimates huvides kasutada.

EMA tõrjus sel nädalal kuuldust, et Cavaleri on ühele Itaalia ajalehele antud usutluses vihjanud, et ametkond plaanib soovitada AstraZeneca vaktsiinist loobumist. Seda ka üle 60-aastaste seas, kellele kaitsesüsti kasutamine osades riikides piiratud on.

Cavaleri ütles neljapäeval, et vahejuhtum oli "võrdlemisi õnnetu ja sisuliselt oli see mitmetahuline vääritimõistmine".

Cavaleri sõnul on väga keeruline öelda, mis tüüpi vaktsiinitehnoloogia osutub tulevikus peamiseks ning praegused kaitsesüstid on suutnud päästa juba miljoneid elusid.

EMA on seni heakskiidu andnud neljale vaktsiinile: Pfizer/BioNTechi, Moderna, AstraZenca ja Johnson & Johnsoni omale.

Analüüsitakse veel nelja vaktsiinikandidaati, kuid ühte neist, Saksa CureVaci tabas kolmapäeval tagasilöök, kui vahetulemused andsid selle tõhususeks ainult 47 protsenti.