Ratas peab Soomeret presidendi kohale väärikaks kandidaadiks

"Tarmo Soomere on intervjuu andnud. Minu arvates oli see väga humoorikas intervjuu, väga eluterve intervjuu. Mina toetan igati tema öeldut, et teadust rohkem juurde tuua. Ma arvan, et Tarmo Soomere on kindlasti väärikas kandidaat." sõnas Ratas Kuku Raadio saates "Kahe vahel".

Ratas lisas, et tema sel aastal presidendiks ei kandideeri.