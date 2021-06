Ratas: tänase maksubaasiga Eesti heaoluriigina jätkata ei saa

Saatejuhid Timo Tarve ja Ainar Ruussaar küsisid Rataselt, kas Eesti maksusüsteem tuleks üle vaadata. "Mina arvan, et tuleb üle vaadata. Aga küsimus ei ole ju maksusüsteemis, küsimus on selles, missugust Eesti riiki me tahame," vastas Ratas.

"Me tegelikult räägime Eesti riigi võimekusest. Me oleme jõudnud sellisesse nimistusse, mille nimi on "heaoluriik". Eesti on muutunud heaoluriigiks. See on olnud suur töö. Ja nüüd on küsimus, kas me jõuame sellesse nimistusse jääda? Ma väidan, et selle maksubaasiga ei jõua. Või me peame mingisuguseid teenuseid tervishoius, pensionites, hariduses väga tugevasti muutma. Mina arvan, et teenuseid ei tuleks üle vaadata. On vaja vaadata maksud üle," lausus Ratas.

"Kas see koosseis saab vaadata maksud üle? Väga ei saa. Mitte ükski erakond ei rääkinud väga tõsiselt maksudebatist, kaasa arvatud Keskerakond 2019. aasta eel," lisas Ratas veel.

Võimalike maksuallikatena tõi Ratas välja hoolduskindlustustusmaksu ja ettevõtete kasumi maksustamise.

"Kui me suudame selle hoolduskindlustusmaksu ära teha järgmise koosseisu ajal, siis on ka hästi," sõnas Ratas.

"Ma arvan, et taas tõusetub siia objekti keskmesse ka astmeline tulumaks. Ja ma arvan, et mitte võib-olla läbi selle prisma, et see annab nüüd eelarvele midagi juurde, aga ta pigem annab sellist sidusust erinevate palgadetsiilide vahel ja ma arvan, et seda on vaja," rääkis Ratas.

Käibemaksu tõstmist Ratas õigeks ei pea. "See lööb madalapalgalisi. Ja seda tuleb vaadata tervikuna üle, vaevalt, et me saame ühe maksuga midagi muuta. Minu meelest terviku üle vaatamine tähendab ka seda, et meie maksubaasi on vaja mingeid makse juurde," sõnas Ratas.