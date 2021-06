Iraani president õnnitles oma mantlipärijat

Iraani mõõdukas president Hassan Rouhani ütles laupäeval, et tema mantlipärija on valitud, kuid ei nimetanud äärmuskonservatiivse Ebrahim Raisi nime, keda peeti valimiste vääramatuks soosikuks. Häälte lugemine jätkub ja ametlik valimistulemus kuulutatakse laupäeval.

Miljonid iraanlased andsid reedel hääle presidendivalimistel, mille võitu on prognoositud kohtunikust Raisile. Raisi on USA sanktsioonide all väidetavate inimõiguste rikkumiste pärast, mille hulgas on ka 1988. aastal poliitvangide hukkamisel osalemine, vahendas Reuters.

"Ma õnnitlen rahvast tehtud valiku puhul," ütles Rouhani reedel toimunud hääletuse järel. "Minu ametlikud õnnitlused tulevad hiljem, kuid me teame, kes sai nendel valimistel piisavalt hääli ja kelle rahvas valis," märkis ta.

Riigi siseministeerium teatab valimiste ametliku tulemuse laupäeval kui hääled on loetud.

Üle 12 tunni väldanud valimistel küündis valimisosalus 37 protsendini, teatas uudisteagentuur Fars. Iraanlased hääletasid ka Iraagis, Kuveidis, Liibanonis ja mujal välismaal, vahendas BNS.

Pärast kahetunnist pikendust, milleks oli üles kutsunud osa meediast ja kandidaatide kampaaniameeskonnad, suleti valimisjaoskonnad ametlikult laupäeval kell kaks hommikul.

Lisaks järelvalvenõukogu eemaldatud kandidaatidele teatasid sel nädalal oma loobumisest veel kolm. Iraani praegune mõõdukas president Hassan Rouhani ei saa enam kolmandaks ametiajaks kandideerida.

Teiste seas loobus endine asepresident Mohsen Mehralizadeh, kelle eemalejäämise järel on ainsa reformimeelsena kandideerimas keskpanga 66-aastane endine juht Abdolnasser Hemmati.

Tulemusi on oodata laupäeva keskpäeva paiku (kell 10.30 Eesti aja järgi). Kui ühtki selget võitjat ei ilmne, peetakse 25. juunil valimiste teine voor.