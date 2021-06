Politseinik sai Tallinnas ohtlikku juhti kinni pidades viga

Kell 17.42 teatati, et Tallinnas Reidi teel on sõiduauto Chrysleri roolis noormees, kes käitub sõidu ajal ebaadekvaatselt. Teataja sõnul jättis autojuht oma Chrysleri lõpuks Reidi teel seisma ning tundus, et ta jäi rooli taha magama. Kui teataja läks olukorda kontrollima, alustas Chrysler taas sõitu kesklinna suunas. Teine kahtlasest juhist teataja sõitis oma autoga Chryslerile ka järele.

Ärevaks tegevale teatele kaasati suures mahus politseiressurssi. Mere puiesteel andis politseipatrull Chrysleri juhile peatumismärguanne, mida juht eiras ning jätkas sõitu.

Kella 17.55 paiku sõitis Suurtüki tänava ja Põhja puiestee ristmikul politseiauto Chryslerile ette, et masinat peatada. Ka see ei pannud juhti peatuma, vaid ta jätkas sõitu ning sõitis politseimasinale külje pealt sisse. 27-aastane Chryslerit juhtinud noormees peeti sealsamas kinni ning toimetati narkokahtlusega ekspertiisi. Hetkel on mees väärteomenetluse raames kinni peetud. Tema kinnipidamise käigus sai viga ja toimetati tervisekontrolliks haiglasse 30-aastane politseiametnik, kelle vigastused ei ole tõsised.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Veiko Randlaine tänab inimesi, kes ohtlikust autojuhist häirekeskusele teada andsid.

"Politseile on suureks abiks tähelepanelikud inimesed, kes teatavad meile kahtlase või suisa ohtliku sõidustiiliga juhtidest. Antud juhul aitasid hoolivad kaasliiklejad kõrvaldada roolist ettearvamatu ning oma käitumisega teisi tõsisesse ohtu seadva autojuhi. Ühtlasi soovime meie heale kolleegile kiiret paranemist," ütles Raindlaine.