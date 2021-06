Õiguskantsler: kannatanul on õigus näha väärteo toimepanija kontaktandmeid

Peale väärteo lahendamist peaks seaduse järgi olema kannatanul võimalik tutvuda toimikuga ja teo toime pannud inimesega ühendust võtta, et soovil asja kohtuväliselt lahendada. Politsieametnikud on siiski toimiku koopia väljastamisel teo toimepanija andmed kinni katnud, õiguskantsler Ülle Madise palub PPA-l juhinduda seadusest.

Väärteomenetluse seadustikku muudeti õiguskantsleri ettepanekul hiljuti nii, et kannatanul on võimalik peale väärteo lahendamist toimikuga tutvuda. Seejuures saab kannatanu toimikuga tutvudes näha toimepanija kontaktandmeid ja tsiviilkorras taotleda tekitatud kahju hüvitamist.

Seadusemuudatus jõustus tänavu aprilli lõpus, varem toimiti piirkondades erinevalt, mõnel pool väljastati soovijale toimiku koopia, teisel pool mitte.

Õiguskantsler juhtis politsei- ja piirivalveameti tähelepanu, et andmekaitse kohaselt on varjatud isikuandmed need, millest selgub inimese etniline päritolu, terviseandmed, poliitilised vaated, biomeetrilised andmed ja muu sarnane. Nende hulka ei kuulu inimese nimi ja kontaktandmed, mida PPA ametnikud on siiski toimikust koopia väljastamisel kinni katnud.

Kontaktandmete kannatanuga jagamine aitaks õiguskantsleri hinnangul kaasa kahju hüvitamiseks kohtuvälise lahenduse leidmisele, või hinnata, kas on kannatanul on üldse mõtet kohtusse pöörduda. Kohtusse minnes peaks kannatanu kandma veel kulusid, tasudes riigilõivu ja esindaja kulud.

Õiguskantsleri hinnangul on nime ja kontaktandmete varjamine vastuolus väärteomenetluse seadustiku muutmise eesmärgiga, milleks oli kahjuhüvitise nõudmise lihtsustamine.

Õiguskantsler palus PPA-l juhtida politseiametnike tähelepanu sellele, et väärteotoimiku tutvustamisel ja koopiate väljastamisel tuleks juhinduda seaduses sätestatust, ehk kannatanul on õigus tutvuda kogu toimikuga. Kinni tuleks katta vaid teiste inimeste eriliigilised isikuandmed, mille hulka kontaktandmed ei kuulu.