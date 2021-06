Kuumalaine tõttu võivad rongid hilineda

"Ilmad on siin tõesti väga kuumad olnud ja enamasti rongid püsivad graafikus, aga loomulikult on meil ka olnud mõned üksikud tõrked ja mõned hilinemised kuumast ilmast tingituna," rääkis Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Tõrked rongiliikluses on seotud rongida jahutus- ja hüdraulikasüsteemi ülekuumenemisega. Rongi pardaarvuti annab seejärel veateate, et mootor ei saa piisavalt jahutust ja mootori temperatuur tõuseb. Ülekuumenenud mootoriga sõidu jätkamine ei ole võimalik ja võib kaasa tuua mootori tõsised kahjustused.

"Loodame, et siin lähiajal ikkagi temperatuurid mõnevõrra tulevad alla ja siis neid hilinemisi jääb sellevõrra vähemaks," sõnas Kongo.

Kongo sõnul suhtleb edasiste probleemide vältimiseks rongitootjaga, et leida tehnilisi lahendusi. "Loomulikult need ei tule siis praeguse kuumalaine ajal. Pigem selle vaatega, et kui hiljem sarnane olukord tuleb, kas me saame teha midagi paremini, et rongid oleksid paremini graafikus."

Olenemata probleemidest on Ronnie Kongo sõnul seis rongiliiklusega siiski hea ja 95 protsenti rongidest püsivad graafikus.

"Probleem ei ole ülemäära suur, aga loomulikult need inimesed, kes kauem peavad ootama või jäävad kuhugi hiljaks, nende jaoks on see loomulikult probleem ja me palume vabandust," ütles Kongo.