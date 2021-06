Kuum ilm tõi lisatööd Tallinna kesklinnas nii politseile kui ka mupole

Erakordselt soojad ilmad on toonud politseile ka rohkem väljakutseid, enamik neist on olnud Tallinnas kesklinna piirkonnas, ütles ERR-ile Kesklinna piirkonnapolitseinik Ivar Saar. "Tooni annavad eelkõige liigne alkoholi tarvitamine ja selle tagajärjel puhkenud kaklused," lausus ta.

Saare sõnul on probleemseim koht jätkuvalt Tallinnas Telliskivi loomelinnaku ümbrus, kuhu lõbustusasutustesse kogunes massiliselt rahvast.

"Sinna tuli meile ka kaklustega ja alkoholijoobes inimestega seotud väljakutseid. Selles osas on politsei ka Telliskivi meelelahutuskohtadega suhelnud ja teinud ettepanekud, kuidas seal saaks paremini korda hoida ja inimesi kaitsta, kui kohal on väga palju alkoholijoobes inimesi," lausus Saar.

Telliskivi meelelahutuskohad otsustasid, et parim viis masside ohjeldamiseks on nädalavahetuseti sulgeda keskööl.

Telliskivi probleemidele viitas ka mupo pressiesindaja Meeli Hunt. Veel reedel käisid kaks mupo inspektorit Telliskivi loomelinnakus vestlemas sealsete lõbustusasutuste omanikega.

""Kõlama jäi see, et probleemist ollakse teadlikud ja kontrollitakse ka muusika tugevust – isegi sedavõrd, et kõnnitakse Kopli tänava majadeni ning kuulatakse, kas heli võiks olla häiriv. Kõlama jäi aga see, et süüd püüti veeretada endalt teiste peale, a la meil oli korras, aga seal-ja-seal on asi korrast ära. Samuti soovitati inspektoritel pigem keskenduda Noblessneri piirkonnale," ütles Hunt.

Mujal Tallinnas ja Harju maakonnas oli suhteliselt rahulik ning politseile laekus väljakutseid umbes sama palju nagu tavaliselt, lausus Saar.

"See on tõenäoliselt tingitud ka tõsiasjast, et lõbustusasutused on koondunud valdavalt Tallinna kesklinna ja koduse pidutsemise asemel eelistavad inimesed kasutada võimalust minna lõbutsema välja," ütles ta.

Möödunud nädalavahetusel oli rohkem väljakutseid kui tavaliselt

Statistiliselt on kogu juunikuu jooksul olnud politseil öörahu rikkumistega seotud väljakutsete arv suurem kui tavaliselt, kuid see käib suve juurde, ütles Saar.

"Märgatavalt rohkem on teateid öörahu rikkumistest just nädalavahetuseti. Näiteks tuli politseile selliseid teateid Tallinnas möödunud laupäeval 30 ja pühapäeval 39. Nädala sees jäävad need teated keskmiselt 10 ringi," lausus ta.

Statistika järgi tõusid öörahuga seotud väljakutsete arv juba juuni esimesel nädalal. Kogu juuni jooksul on politseil pühapäeva seisuga selliseid väljakutseid registreeritud 352.

Tallinna munitsipaalpolitsei on samuti saanud märkimisväärselt rohkem kaebusi. Kui möödunud nädalavahetusel, 19. ja 20. juunil, sai mupo veerandsada väljakutset, mis olid seotud avaliku korra, sealhulgas öörahu rikkumisega, siis aasta tagasi samal ajal, mil soojakraadid oli märksa tagasihoidlikumad, oli väljakutseid vaid neli. Suur osa 25 väljakutsest oli valju muusika ja lärmi tõttu.

Hundi sõnul on oma patrullidele ja piirkondlikele inspektoritele antud ülesanne kontrollida kohti, mille kohta pidevalt kaebusi laekub. "Probleem on täiesti olemas," nentis ta.

Terve juunikuu jooksul on mupo korrapidajale tehtud 62 kõnet, mille sisuks häiriv lärm ja öörahu rikkumine. "Sealjuures lõbustusasutuste kohta on vähem nurinaid, kui spordiplatsidel või naabrite poolt ebameeldivat müra tekitavate inimeste kohta," ütles Hunt.

Saar tuletas omalt poolt meelde, et öörahu kestab tööpäeviti kell 22–6 ning reedeti ja laupäeviti kell 24–7.