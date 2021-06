Elektrilevi hoiatab kuumalainele järgneva äikese eest

"Seni ei saa väita, kuumalaine oleks Elektrilevi võrgu töökindlusele ja klientide heaolule märkimist väärt mõju avaldanud. Küll aga teeme võrgu olukorra kohta pidevat seiret ja rakendame vajadusel meetmeid rikkeohu minimeerimiseks," sõnas ta.

Elektrilevi teatel on temperatuurid osades alajaamades tõusnud, eriti neis, mis on plekist kestaga. "Neis on loomulik ja ka sundventilatsioon, kuid vajadusel käime uksi avamas ja füüsiliselt tuulutamas või jahutusgeneraatoreid tööle panemas. Kui piirkonnaalajaamades täheldame trafode ülekuumenemist, siis selle kohta tuleb häire ja saame kiiresti reageerida," rääkis ta.

Klaasseni sõnul tasuks jälgida ilmateadet, kuna sooja õhumassi kohtudes jahedamaga on suur oht äikese tekkeks.

"Äikese korral saab turvalisuse nimel palju ise kodus ära teha. Kui äike läheneb, on soovitav kontaktidest välja võtta kõik elektriseadmed. Samamoodi tasuks ühendada lahti interneti andmesidekaablid ja vanematel televiisoritel ka TV-kaablid," ütles ta.