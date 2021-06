Eesti ja Soome maksukoostöö aitab mõlemas riigis teenitud tulu kohta infot saada

Eesti inimesed, kes töötavad Soomes, peavad sealsele maksuametile teada andma, kui palju nad Eestis teenivad, selgitab Lasse Lehis maksumaksjate liidust.

"Seal siis võib kõrgem maksuaste tulla. Ehk teenides Soomes nii-öelda X eurot tulu, läheb Soome tulult võetav maksuprotsent kõrgemaks, kui see inimene teenib kõrvalt ka Eestist," ütles Lehis.

Samamoodi huvitab Eesti maksuametit, kui palju meie inimesed Soomes teenivad. Nimelt sõltub meie tulumaksuvabastus inimese kogutulust. Ehk kui inimene teenib Eestis pisku aga Soomes varanduse, siis ei tohiks ta siin tulumaksuvabastust saada.

Maksu- ja tolliameti (MTA) rahvusvahelise infovahetuse valdkonna juht Triin Antso selgitab, et korra aastas saame me soomlaste käest tabeli, kus on kirjas, kui palju meie elanikud seal teenivad. Ja aeg-ajalt juhtub, et see, mida inimene kirjutas tuludeklaratsioonis erineb sellest, mida näitavad soomlaste andmed.

"Kui me oma menetluse raames selle isikuga ühendust võtame ja ta eitab seda tulu teenimist Soomes, siis praegu me vormistame päringu, saadame selle turvalist kanalit pidi Soome ja vastuse saamine võib võtta aega üsna kaua. Andmebaaside põhine päring on tähtajaga kaks kuud," selgitas Antso.

Sarnase mure ees seisavad ka soomlased, kui Eestist andmeid pärivad. Aga nüüd on mõlema riigi ametid tööle saanud X-tee põhise andmevahetuse. Kui praegu liiguvad seal andmed maksuvõlgade kohta, siis veel enne aasta lõppu hakkavad reaalajas üle lahe reisima ka andmed tööjõu- ja sotsiaalmaksu kohta.

"Siis me saame juba ise otse läbi X-tee selle päringu Soome maksuhalduri andmebaasi teha ja näeme kohe, et vot, see Eesti resident on siiski sel perioodil Soomest tulu saanud ja siis me saame juba oma menetlusega kiiremini edasi minna," ütles Antso.

See muudatus maksukuulekaid kodanikke väga palju ei puudutagi. Siiski läheb pisut lihtsamaks ka nende elu.

"Näiteks ei pea siis Soomes elav või töötav Eesti kodanik tulevikus tulema enam Eesti maksu- ja tolliametisse, et taotleda Soome maksuameti jaoks aastatulude kohta käivat tõendit. Soome maksuameti ametnik saab selle info otse andmebaasist kätte," rääkis MTA esindaja.

Uute infotehnoloogiliste lahenduste üle rõõmustavad ametid jätsid ruumi ka tulevasteks arendusteks. Ehk värsked võimalused lubavad teha päringuid ühe inimese kaupa. See tähendab, et ka edaspidi peab inimene ise tuludeklaratsiooni kirja panema, kui palju ta teises riigis teenib. Eeltäidetud deklaratsiooni üle lahe liikuvad andmed veel ei jõua.

"Tulevikus miks mitte. Selle nimel me töötame," ütles Antso.