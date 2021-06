Elroni juhiks saab Lauri Betlem

Nõukogu valis juhatuse esimehe avaliku konkursi korras kandideerinud kandidaatide seast. Tripodi nõustatud ja läbiviidud konkursil osales 53 kandidaati. Elroni nõukogu kohtus lõppvalikus kaheksa kandidaadiga.

Konkurss kuulutati välja kui Elroni eelmine juht Merike Saks suundus rahandusministeeriumi kantsleriks.

Elroni nõukogu esimehe Andres Allikmäe sõnul on Lauri Betlem mitmekesise ärijuhtimise kogemusega ja vastab nõukogu poolt otsingule seatud ootustele, olles nii professioonilt kui juhtimisstiililt sobivaim kandidaat.

Betlem on varem töötanud Baltic Workboatsi juhatuse liikme, Tamro Eesti OÜ ja Salvest AS juhatuse liikme ja tegevjuhina ning Valio Eesti AS turundusjuhina. Tal on bakalaureuse kraad Tartu Ülikoolist äriadministreerimise valdkonnas ja magistrikraad Amsterdami Vrije Ülikoolist turunduse juhtimise valdkonnas.