Selle juht professor Irja Lutsar ütles, et selle suve kõige olulisem eesmärk on võimalikult palju inimesi ära vaktsineerida. Lisaks on teadlastel kogu maailmas võimalik rohkem hinnata seniste meetmete tõhusust, näiteks kui suur oli igapäevase maskikandmise kasutegur.