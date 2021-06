Narva saab katselise vaktsineerimispunkti kaubanduskeskusesse

Kui Eestis keskmiselt on vaktsineeritud pooled täisealistest inimestest, siis Ida-Virumaal üksnes kolmandik. Vaktsineerimise töörühm katsetab seetõttu juuli alguses Narvas Fama keskuses vaktsineerimispunkti, et inimestel oleks lihtsam end koroona vastu vaktsineerida.

Nüüd, mil pool täisealisest elanikkonnast on vaktsineeritud, muutub ülejäänute vaktsineerima saamine nädal-nädalalt keerulisemaks, sest otsa on saamas nende inimeste ring, kes kohe kiiresti end vaktsineerida soovisid. Ka taandunud nakkusnäidud ja suvine ilm kahandavad inimeste motivatsiooni end vaktsineerida lasta.

Nii on näiteks Tondiraba jäähall avatud vaktsineerijatele vaid mõne tunni päevas, mille jooksul kõik selle päeva süstid ära tehakse.

Vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer tunnistas, et huvi on võrreldes maikuu keskpaigaga, mil vaktsineerimisvõimalus avati kõigile soovijatele, mõnevõrra vähenenud, kuid jätkuvalt tehakse üle Eesti ööpäevas 4000 broneeringut.

"Me ei tõmba kokku, vaid aegu avatakse vastavalt soovidele," ütles Seer ERR-ile.

Seer leiab, et esialgu tuleb suurte vaktsineerimiskeskustega veel jätkata, kuid ei välista, et mingil hetkel võib see üksnes perearstide pärusmaaks taanduda.

"Täiskasvanud elanikkonna suurvaktsineerimist pole Eestis varem läbi viidud, teeme rätsepülikonda," selgitas Seer, kuidas erinevate meetodite katsetamine käib.

Samas ei pidanud Seer võimalikke utsitamismeetodeid - näiteks puhkusereiside või talvekartulite väljaloosimist, et ülejäänud inimesi vaktsineerima saada - kuigi heaks mõtteks.

"Praegu lototroni käima tõmmata ei planeeri. Me loome tingimused selleks, et inimesed saaksid end vaktsineerida. Ainuõige käitumine on tulla vaktsineerima," ütles Seer.

Vaktsiinisüst kaubanduskeskusest

Siiski katsetatakse juuli algul Narvas asuvas Fama kaubanduskeskuses vaktsineerimispunkti.

"Läheme inimestele veel lähemale, teeme selle inimestele väga mugavaks," kommenteeris Seer.

Seer lisas, et ka Tallinnas on plaanis mõnes väga käidavas kaubanduskeskuses vaktsineerimispunkti katsetada, kuid kohta ja aega ta veel nimetada ei osanud.

Kui need end õigustavad, võib kaubanduskeskus või mõni muu väga käidav koht ka mujal kõne alla tulla.

Marek Seer juhib vaktsineerimise suurprojekti 31. augustini. Eesmärk on selleks ajaks vähemalt 70 protsenti täisealisest elanikkonnast vaktsineeritud saada. Vaktsineerimine jätkub siiski ka pärast seda.