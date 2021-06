Saksa ja Vene president mälestasid teise maailmasõja ohvreid

Steinmeier asetas Berliinis Karlshorstis pärja teise maailmasõja Nõukogude Liidu ohvrite memoriaalile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aastal 1941 alustas Natsi-Saksamaa sõda Nõukogude Liidu vastu. Miljoneid inimelusid nõudnud sõda lõppes aastal 1945. President Steinmeier avas tähtpäeva puhul ka näituse "Kuriteo dimensioonid", mis räägib Nõukogude Liidu vangide saatusest sõja ajal.

"Me peaksime meeles hoidma, mitte koormama praegust või tulevast põlvkonda süüga. Süü, mis ei ole nende oma. Me peame mäletama meie enda pärast. Peame mäletama, et mõista, kuidas minevik jätkab mõju avaldamist tänapäevale," kõneles Steinmeier.

Natsi-Saksamaa sissetungi Nõukogude Liitu meenutati ka Moskvas. 80 aastat tagasi alanud sõja puhul asetas nelgikimbu Tundmatu Sõduri monumendi juurde Venemaa president Vladimir Putin. Teda saatsid teise maailmasõja veteranid. Venemaa president ütles, et tuleb jätkata pingutusi olemaks suur ja võimas riik.