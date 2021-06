Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma, õhk on jätkuvalt palav

Kolmapäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne südaööd sajab kohati hoovihma ja võib ka äikest olla ning mõnel pool tekib udu. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest 2 kuni 7 meetrit sekundis, äikesega on tuul puhanguline. Temperatuur on saartel kohati 17 kraadi juures ja küündib 22-ni mandri edelaosas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb mandril üsna selge ja sajuta, saartel on taevas juba pilvisem ja kohati sajab hoovihma, võimalik on ka äike. Kagutuul on rahulik, puhub 2 kuni 6 meetrit sekundis ja sooja on 21 kuni 26 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik. Ennelõunal sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma ning võib äikest olla. Pärastlõunal on intensiivseid sajuhooge ja äikest paljudes kohtades, suur on ka raheoht. Kesk- ja Ida-Eestis puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 8, puhanguti 11 meetrit sekundis, Lääne-Eestis valitseb muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb kindlasti tugevamaidki tuulepuhanguid. Õhk on siiski päris palav, päevamaksimum ulatub 35 kraadini, kuigi sajupilvede all ja rannikul jääb kohati 20 ringi.

Jaanilaupäeva õhtu on ilmakaardil väga kirju. Siin-seal on taevas selge üksikute vahelduvate pilvedega, aga mitmel pool sajab hoo- ja äikesevihma. Hilisõhtul siiski sadu nõrgeneb ja harveneb igal pool. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on Lääne-Eestis kuni 25, Ida-Eestis kuni 30 kraadi.

Jaanipäeval sajab kohati hoovihma ja äikesevõimalus natuke küll väheneb, kuid reedel tuleb lõuna poolt juba uus kogus niiskust ja soojust. Nädalavahetusel hoo- ja äikesevihmad jätkuvad, suurem sajuvõimalus on Kesk- ja Ida-Eestis.