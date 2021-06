Veekogudes on temperatuur tõusnud juba 30 kraadi ligi

Harku järves oli veetemperatuur teisipäeval 27 kraadi, mis meelitas just lapsi. Kui õhk on pikalt kuum, tekib küsimus, kas ka veetemperatuurid löövad rekordeid.

Senine kõigi aegade kõrgem veetemperatuur mõõdeti 2010. aasta 27. juulil Pärnu lahes. Vee temperatuur oli siis 33 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Praegu näiteks täna juba on 32. Viljandi järve temperatuur on 29 kraadi märgitud ja Harkus on 27 kraadi. Nii et kuupäevade mõttes need võivad olla rekordid küll, sest tavaliselt läheb ikkagi vee soojenemisega rohkem aega. Sellised temperatuurid isegi sooja suvel puhul tulevad umbes juuli teises pooles, augusti alguses," selgitas ilmauurija-meteoroloog Jüri Kamenik.

Ta aga leiab, et kuigi veetemperatuurid on päris kõrged, ei ole uut rekordit oodata.

"Homme läheb juba ilm pilvisemaks ja kui tuleb äikest ja hoovihma, siis see vihmasadu pinnakihti jahutab. Ega see veetemperatuur siin juuni lõpus väga palju ei tõuse," ütles ta.

Soe vesi ja soe õhk on meelitanud inimesed randadesse ja ka vette, aga enne vetteminekut tasuks kontrollida, milline on veekvaliteet, et ei vohaks sinivetikat.

Harku järvest leiti eelmisel nädalal räni- ja rohevetikaid, kuid sellises mõõdukas koguses ka potentsiaalselt toksilist sinivetikat, mis prraegu veel tervisele ohtlik pole. Soojade ilmade jätkudes võib sinivetikaid tekkida ohtlikus koguses.

"Me eeldame, et neid kohti tuleb rohkem, sest olukord muutub praktiliselt iga päev ja eriti väiksemad kohad, väiksemad veekogud, seal vesi soojeneb väga kiiresti ja olukord võib muutuda," ütles terviseameti keskkonnatervise juhataja Leena Albreht.

Sinivetika tunneb ära, kui vesi on muutnud kollakas-roheliseks, vesi ja kaldaäär on kaetud tiheda rohelise massiga ja veel on kopituse lõhn.

"Kui ikkagi inimene läheb ujuma, siis ta peab kindlasti pärast ennast pesema, jälgima oma tervist ja vahetama riided. Kindlasti ei tohi seda vett neelata, ei tohi lemmikloomi sinna lasta," ütles Albreht.

Sinivetikas on ohtlik eelkõige lastele ja koertele, kes võivad vett alla neelata. Sinivetikamürgituse sümptomid võivad sarnaneda tavalise gripiga, aga sagedasemaks on naha ja silmade ärritus, halb enesetunne, palavik, lihasevalu ja huulte kipitamine.