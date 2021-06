Tallinna ja Harjumaad tabanud torm murdis puid ja viis paljudelt elektri

"Murdunud on puid, vesi on kaevuluuke ära tõstnud - kõik see on nagu ikka rohke vee ja tugeva tuulega," ütles Tallinna munitsipaalpolitsei (mupo) ameti korrapidaja ERR-ile.

Kannatada saanud inimestest ega suurest varalisest kahjust siiski veel teateid ei ole, lisas ta.

Mupo korrapidaja sõnul on ka häirekeskus ja elektrilevi saanud rohkelt teateid tormi põhjustatud kahjustustest.

Päästeamet teatas, et väljakutsete rohkuse tõttu võib päästjatel võtta sündmustele reageerimine kauem aega.

"Harjumaad, eriti Lääne-Harju piirkonda on tormituuled juba raputanud. Palju on langenud puid nii teedel kui kodudes. Kutsete rohkuse tõttu võib hetkel päästjate jõudmine sündmustele võtta tavapärasest rohkem aega. Olge ettevaatlikud ja varuge kannatlikku meelt."

Elektrilevi: äikesetorm tabas kõige tugevamalt Harjumaad

Elektrilevi andmetel oli Harjumaal kella 16 seisuga 35 rikkelist katkestust ning elektrita 9495 klienti.

Elektrilevi ja partnerite rikkebrigaadid töötavad koostöös päästjatega elektrivarustuse taastamise nimel Harjumaal, kus äikesetorm langetas puid ja jättis vooluta üle 10 000 kliendi teatas ettevõtte pressiesindaja.

Teele langenud puu kõrvaldamine Laulasmaal. Autor/allikas: Eesti Energia

"Enim on probleeme põhjustanud liinidele kukkunud puud, mis on Harjumaal kaasa toonud üle 30 erineva rikkekoha. Oleme olnud päästeametiga infovahetuses, et ühendada jõud prioriteetsemate rikete lahendamiseks," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp pressiteate vahendusel.

Puusepa sõnul kõik hetkel saadaolevad jõud tormikahjude likvideerimisse kaasatud ning partnerettevõtted komplekteerivad lisabrigaade, et töid kiirendada.

Elektrilevi ja partnerid teevad kõik endast oleneva, et võimalikult kiirelt klientide ühendus võrguga taastada. Kliendid saavad SMS-teavituse, kui selgub täpsem vooluvarustuse taastamise aeg.

Tähtis on meeles pidada, et katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda, kuna juhtmete alune maapind võib olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi.

Liinile langenud puu või mõne muu ohtliku olukorra fikseerimisel tuleks helistada rikketelefonil 1343 või hädaabinumbril 112.