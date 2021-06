Tallinna rabanud torm murdis puid

"Murdunud on puid, vesi on kaevuluuke ära tõstnud - kõik see on nagu ikka rohke vee ja tugeva tuulega," ütles Tallinna munitsipaalpolitsei (mupo) ameti korrapidaja ERR-ile.

Kannatada saanud inimestest ega suurest varalisest kahjust siiski veel teateid ei ole, lisas ta.

Mupo korrapidaja sõnul on ka häirekeskus ja elektrilevi saanud rohkelt teateid tormi põhjustatud kahjustustest.

Elektrilevi andmetel on Harjumaal hetkel 33 rikkelist katkestust ning ilma elektrita on 10 007 klienti.