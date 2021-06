Galerii: Lääne-Virumaal tähistati maakaitsepäeva Väike-Maarjas

Väike-Maarja sai maakaitsepäeva läbi viia teisel katsel, sest eelmisel aastal oli suve hakul avalike ürituste läbiviimine teatavasti piiratud.

Teisipäeval pakuti Väike-Maarjas tegevust laiale huviliskonnale alates kaitseväetehnika uudistamisest kuni SUP-lauaga sõitmiseni.

Väike-Maarja vallavanema Indrek Kesküla hinnangul on kodul oluline roll selles, et võidupüha ei kaoks ära jaanipäevapidustustesse.

"Kui ikka ema kuldsed käed teevad võidupüha hommikul kuldse koogi ja isa tõmbab üles sinimustvalge trikoloori, siis on see kodust pihta hakanud ja see tunne on täitsa olemas. Ja ka jaanituld peab tähistama traditsiooniliselt. Hüpata turvaliselt üle lõkke ning nautida seltskonda ja meie traditsioone," ütles Kesküla.

Maakaitsepäeval anti üle ka võidutuli kaheksa Lääne-Virumaa omavalitsuse esindajatele.