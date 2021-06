Jaanipäeval sajab mitmel pool hoovihma, sooja on kuni 28 kraadi

Jaaniööl on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikest. Paiguti võib udutada. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on 15 kuni 20 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jaanipäev on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on 24 kuni 28, kohati rannikul ja sajupilvede all 20 kraadi lähedal.