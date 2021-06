Viirusetõrjetarkvara pioneer McAfee suri Hispaania vanglas

McAfee leiti surnuna vahetult pärast seda, kui kohus kiitis heaks tema väljaandmise Ühendriikidesse, kus teda otsiti maksudest kõrvalehoidmise tõttu.

"Ta leiti oma kongist surnuna. Ilmselt on tegemist enesetapuga," ütles Kataloonia kirdeosa vanglaameti pressiesindaja täpsustamata muidu üksikasju.

McAfee on olnud vanglas alates ajast, kui ta vahistati Barcelona lennujaamas 2020. aasta oktoobris. McAfee oli siis just minemas Istanbuli lennule.

Väljaanne Guardian kirjutas märtsis, et küberturbefirmaga 1980. aastatel oma rikkusele aluse pannud McAfee vastu on esitatud Ühendriikides ühtlasi süüdistus miljonite dollarite ulatuses krüptovaluutapettuses. Küberturbeguru ja tema ihukaitsjana töötanud meest süüdistatakse muu hulgas pettuses ja rahapesus. Süüdistused on seotud McAfee Twitteri kontoga, mille abil ta olevat manipuleerinud krüptovaluuta kursse.

McAfee oli reklaaminud oma paljudele järgijatele altcoine ehk tuntumate bitcoinidega võistlevat krüptovaluutat, mille väärtus on madal ja mis on aldis spekuleerimisele ja kursiga manipuleerimisele.

"Nad kasutasid ära üldkasutatavat meediaplatvormi ja investeerijate indu krüptovaluutaturul, et panna valede ja pettuste abil tasku miljoneid," ütles prokurör Audrey Strauss süüdistust esitades.

Viirusetõrjetarkvara looja McAfee ja tema kaaslased arvatakse olevat krüptovaluutakursside manipuleerimisega teeninud enam kui 13 miljonit dollarit.

Kõmumeedia hakkas tema vastu huvi tundma 2012. aastal, kui tema naaber Belize'is ootamatult tapeti. Mõrv on tänini lahendamata.