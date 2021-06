Leedu välisminister peab Merkeli ja Macroni algatust vastutustundetuks

Landsbergis kommenteeris teemat Financial Timesile. Ta ütles, et Angela Merkeli ja Emmanuel Macroni algatus on "ajaloolise lühinägelikkuse" juhtum.

Landsbergis sõnas, et on vastutustundetu taastada kohtumised Moskvaga samal ajal, kui "Venemaa on Nõukogude Liidu totalitarismile lähemal kui ta on olnud viimased 30 aastat.

"Ühel või kahel korral lõksu langemist võib pidada ebaõnneks, kuid nii jätkamine kümnend kümnendi järel näeb välja nagu ajalooline lühinägelikkus," ütles ta.

Läti peaminister Krišjanis Karinš hoiatas Ülemkogu eel, et Venemaale ei tohi teha liiga palju järeleandmisi.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles, et dialoog saab toimuda vaid siis, kui on näha tegelikku konfliktide lahenemist.

Hollandi peaminister Mark Rutte märkis, et Putiniga kohtumised peaksid olema piiratud vaid Euroopa Komisjoni ja Ülemkogu liidritega, mitte hõlmama kõiki liikmesriike. Tema neil kohtumistel ei osaleks.

"Mul ei ole midagi Euroopa Komisjoni ja Ülemkogu presidentide ja Vladimir Putini kohtumise vastu. Mina ei osale kohtumisel Vladimir Putiniga," sõnas ta ajakirjanikele.

Kui temalt küsiti põhjust, vastas ta vaid: "MH17." Rutte viitas 2014. aastal Ukraina kohal allatulistatud Malaysian Airlinesi lennule MH17, mille pardal olnud kõik 289 inimest said surma. Kaks kolmandikku neist olid Hollandi kodanikud.

Ka Eesti poliitikud on Merkeli ja Macroni ettepanekut kritiseerinud. President Toomas Hendrik Ilves ütles, et Merkel ja Macron on kas teadmatud või ei ole õppinud midagi viimase 80 aasta ajaloost ja sakslaste reedetud rahvastelt.

Peaminister Kaja Kallase hinnangul ei saa teha EL-i ja Venemaa tippkohtumist enne, kui viimane ei austa rahvusvahelist õigust ega täida Minski lepingutega võetud kohustusi.

Financial Times kirjutas kolmapäeval, tuginedes diplomaatilistele allikatele, et Saksamaa kantsler Angela Merkel tahab, et Euroopa Liit kaaluks Venemaa presidendi Vladimir Putini kutsumist EL-i liidrite tippkohtumisele. Merkeli algatust toetab ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Neljapäeval ütles Merkel Bundestagis, et EL peaks otsima Venemaaga otsekontakti samamoodi nagu tegi USA president Joe Biden, kes kohtus Putiniga eelmisel nädalal.

"Sellest ei piisa, kui USA president Joe Biden kõneleb Venemaa presidendiga. Ma tervitan seda, kuid EL peab samuti looma dialoogi jaoks formaadid. Vastasel juhul me ei suuda konflikte lahendada," ütles Merkel.

Kreml nimetas Merkeli ettepanekut positiivseks. "President Putin toetab Brüsseli ja Moskva dialoogimehhanismi ja kontaktide taastamist," ütles Putini pressiesindaja Dmitri Peskov neljapäeval ajakirjanikele.