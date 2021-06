Reedel liiguvad üle Eesti hoovihmapilved, kohati on äikest

Reede öösel pilvisus vaheldub ja mitmel pool sajab hoovihma. Võib olla ka äikest ning kohati on udune. Tuul on muutlik, aga nõrk ja sooja on 14 kraadist 19-ni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on ka üsna pilvine, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Paiguti püsib ka udu. Puhub valdavalt idakaare tuul 3 kuni 8 meetrit sekundis, mis äikese ajal on puhanguline. Termomeetril on 18 kuni 22 kraadi.

Päeva peale kujuneb pilt lääne pool pisut selgemaks, ida pool sajab vihma rohkem, sekka on ka äikest. Lõunakaare tuul puhub 3 kuni 10, saartel võib olla puhanguid kuni 13 meetrit sekundis. Ka äikese ajal on tugevamaid iile. Õhutemperatuur ulatub 28 kraadini, samas siin-seal rannikul ja sajupilvede all jääb 20 kraadi ümber.

Nädalavahetus on ka vahelduva pilvisusega. Vihma koos äikesega võib olla mitmel pool, samas sajutõenäosus on suurem Ida-Eestis. Tuul on lõunakaarest 3 kuni 8, saartel läänekaarest iiliti 11 meetrit sekundis. Äike toob tugevamaid puhanguid. Temperatuur on saartel 19 kuni Ida-Eestis 25 kraadi.

Kohatise hoovihma ja äikesega tuleb arvestada nii laupäeval kui ka pühapäeval. Esmaspäeval äikeseoht taandub ja jäävad veel üksikud hoovihmad. Siis aga peaks suurem sadu taas vaibuma ja teisipäev juba tulebki vaid päikese ja väheste pilvedega. Edasi läheb ka jälle soojemaks.