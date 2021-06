Miami Beachi lähedal on kortermaja varingu järel kadunud 99 inimest

"Praeguseks on tuvastatud 53 hoones viibinud inimese asukoht. Veel 99 inimest on kadunud. See võib olla erinevatel põhjustel, otsingu- ja päästetööd on alles pooleli," ütles Miami-Dade politseijuht Freddy Ramirez pressikonverentsil.

Kohalike võimuesindajate informatsiooni kohaselt on kadunute seas ka kolm Uruguay, kuus Paraguay ja üheksa Argentina kodanikku. Majaelanikest suur osa elab hoones vaid ajutiselt.

Varingu põhjused pole esialgu teada, kuid võimuesindajate hinnangul on tegemist õnnetusega.