Võimud kõrvaldasid Jašini äärmuslasena Moskva volikogu valimistelt

Moskva linna Krasnoselski rajooni juht, opositsionäär Ilja Jašin teatas, et ringkonna valimiskomisjon kõrvaldas ta linnaduuma valimistelt.

"Esitasin dokumendid Moskva linnaduumasse kandideerimiseks. Valimiskomisjon teatas vastuseks, et mind on "tunnistatud äärmustegevusega seotud isikuks" ja valimistel kandideerida on mul keelatud Mind kõrvaldati valimistelt juba esimesel päeval," kirjutas Jašin reedel.

Jašini sõnul ei ole mingeid tõendeid tema seotusest äärmustegevusega esitatud.

"Kohus ei arutanud minu asja. Mingeid tõendeid äärmustegevusest ei esitatud," märkis opositsionäär, öeldes, et kavatseb otsuse vaidlustada.

"(...) minult võetakse õigus osaleda valimistel lähema viie aasta jooksul, ma ei saa töötada teie saadikuna ja mind piiratakse tugevasti minu volitustes," kirjutas Jašin.

Moskva valimiskomisjoni esimees Dmitri Reut sõnas Interfaxile, et Jašinile keelduti ringkonnakomisjoni otsusel avamast pangas kandidaadiarvet, mistõttu ei saa ta linnaduumasse kandideerida.

Keskvalimiskomisjoni sätestatud korra kohaselt peab ühemandaadilises ringkonnas kandideerija avama pärast ringkonnakomisjoni enda kandideerimisest teavitamist oma valimisfondi tarvis erilise arve.

Kahe linnavoliniku lahkumise tõttu (üks suri, teine jäi kelmusega vahele) valitakse Moskva 19. ja 37 ringkonnas uus linnaduuma saadik.