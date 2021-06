Kihelkonna kiriku torn sai tagasi restaureerimisel olnud kuldse kuke

Saaremaa kõige kõrgema hoone, Kihelkonna kiriku tornitipp on tänasest vääriliselt kaugele särav.

Nimelt, kui kirikutorni remondi ajaks toodi eelmise aasta sügisel tornist alla ka tornikukk ja tornikuul, siis pärast restaureerimist viidi need täna torni tippu tagasi. Ja hoopis teistsugusena, kui alla toodi. Nimelt kaeti nii tornikuul kui ka kukk kahekordse kullakihiga. vahepeal selgus ka tõsiasi, et tegemist on koguni kiriku teise tornikukega. Asja selgitab esmalt kunstiajaloolane ja restauraator Juhan Kilumets, seejärel räägib koguduse õpetaja Rene Reinsoo millised ürikud 60meetri kõrgusele tornikuuli järgnevatele põlvkondadele jaoks vasksilindriga talletati.