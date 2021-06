Halb ilm muudab Florida kortermaja varingu päästetööd keeruliseks

Florida osariigis Surfside'i linnas otsivad päästetöötajad kokkuvarisenud kortermaja rusude alt ellujäänuid. Ametnike kinnitusel on surnud vähemalt neli ja kadunud üle 150 inimese.

12-korruseline kortermaja varises osaliselt kokku pool kaks öösel, kui enamik elanikke olid kodus ja magasid.

"Ma olen Surfside'is elanud viimased kümme aastat ja see on kõige kohutavam asi, mida oma elus olen näinud," ütles üks pealtnägija.

Ametnike kinnitusel oli majas 136 korterit, millest 55 hävis varingus. Päästjad üritavad meeleheitlikult rusude alla jäänud inimesi leida ja kasutavad paremaks ligipääsuks hoone maa-alust parklat.

"Me üritame hoone struktuuri seestpoolt toetada, samal ajal, kui uuristame käike, et ellujääjaid leida," lausus päästetööde operatiivjuht Raide Jadallah.

Florida kuberner Ron Desantis ütles, et päästjad teevad kõik, mis suudavad, et elusid päästa, ja nad ei puhka.

Üks kümneaastane poiss tõmmati rusude alt välja pärast seda, kui ta naaber kuulis appihüüdeid.

"Ta oli paanikas. Ta ütles, et ta ema oli koos temaga korteris. Ta käsi oli kinni. Me ei rääkinud palju, ta oli lihtsalt paanikas," kirjeldas naaber Nicholas Balboa.

Halb ilm on muutnud päästetööd veelgi keerulisemaks ja ametnikud kardavad uusi varinguid. Samal ajal ootavad kortermajas elanud inimeste lähedased uudiseid.

"Mu terve perekond on seal ja ma ei tea neist midagi. Ma olen ühe hooldaja ja kogu ülejäänud perekond on seal. Ma näen, et midagi pole alles," rääkis rusude alla jäänute lähedane Wendy Jean Louis.

Kortermaja valmis 1980ndatel ja seda ootas ees tavapärane 40 aasta ülevaatus. Florida rahvusvahelise ülikooli uuringu järgi vajus hoone 1990ndatel kaks millimeetrit aastas, mis võis struktuuri mõjutada. Samuti oli maja ehitatud märgalale.