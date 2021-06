Pärnus avati näitus viimase 150 aasta kuurordimoest

Näitus Pärnu muuseumis valmis koostöös Leedus tegutseva maailma silmapaistvamate moekollektsionääride hulka kuuluva Aleksandr Vassiljeviga. Tema fondi näitus on suurimaid omasarnaste hulgas Euroopas ja seda esitletakse Eestis esmakordselt.

Hoolikalt valitud väljapanek koosneb 110 kostüümist, ligi 300 aksessuaarist ja eri ajastute portreedest ning hõlmab perioodi 1850ndatest 2000ndateni.

Väljapaneku vanimad kleidid ongi üle-eelmise sajandi keskpaigast, kui moes oli kleidi tugikonstruktsioon ehk krinoliin. Sellest arenes istmikupolster ehk turnüür. Aga korsett oli moes veel pikka aega, kuni lõpuks hakati kasutama vaba riietust.

"Nad külastasid meid kolm aastat tagasi, ütlesid, et teil on nii ilus muuseum, äkki soovite sellist näitust näidata. Tegelikult nende fondis on rohkem kui sada näitust, nagu ma sain aru. Ja see fond töötab 1983. aastast, nad on teinud rohkem kui 200 näitust selle aja jooksul. Siis ma mõtlesin, millist näitust võtta, aga see kuurordinäitus sobib Pärnusse kõige paremini," rääkis näituse kuraator Aleksandra Ehte.

Mõistagi pole hinnalistest kleitidest, kübaratest, päevavarjudest ja kõigest muust moe juurde kuuluvast koosnev näitus odav ja nõuab eritingimusi.

"Näituse toomine on juba kallis, et luua keskkond kostüümidele. Meil on spetsiaalsed poodiumid, kleidid ei seisa kuskil põrandal. Siis meil on ette nähtud niiskus ja temperatuur, sest kleidid on väga vanad ja neid tuleb hoida," rääkis Ehte.

18. septembrini vaadata jääval väljapanekul saab ülevaate kuurordimoe arengust läbi eri ajastute ja sündmuste: tööstusrevolutsioon, filmikunsti tehnoloogiline areng, ülemaailmne majanduskriis, esimene ja teine maailmasõda ning seksuaalrevolutsioon 1960ndatel.